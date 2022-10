Drobtinica navrgla skoraj 2.700 evrov

17.10.2022 | 09:45

OŠ Bršljin in KORK Bršljin

OŠ Drska in KORK Drska

OŠ Vavta vas in KORK Straža

OŠ Vavta vas - oživljanje

OŠ Drska - zahvale

Novo mesto - Območno združenje RK Novo mesto je 16. oktober, svetovni dan hrane, obeležilo z dobrodelno akcijo Drobtinica. Lakota je tudi pri nas še vedno prisotna, a očem skrita, so ob tem opozarjali v humanitarni organizaciji.

Z zbiranjem sredstev v zameno za kruh, ki so ga darovali donatorji Mercator, Tuš in Pekarna Pepe, so na treh lokacijah v Novem mestu in Straži (v Supernovi v Mercator Hipermarketu v Bršljinu, v Planetu Tušu in pred straškim Mercatorjem) zbrali skupaj 2.694,98 evra.

Na stojnicah so učenci iz OŠ Drska, Bršljin in Vavta vas skupaj s prostovoljci krajevnih organizacij RK nagovarjali mimoidoče, da darujejo v dobrodelni namen. Vsa zbrana sredstva gredo namreč v sklad omenjenih šol za kritje stroškov za šolo v naravi in druge dejavnosti za otroke iz socialno šibkih družin.

Učenci, ki so sodelovali pri akciji, so se potrudili in okrasili stojnice z likovnimi izdelki, napisali zahvale in jih izročili vsakemu darovalcu.

Učenci OŠ Vavta vas so vabili mimoidoče z glasbo, saj so imeli na stojnici cel ansambel in prikazovali tudi oživljanje.

Akcija Drobtinica je uspela, sporočajo iz novomeškega OZ RK: ''Pritegnila je veliko ljudi in zbranih je veliko sredstev za socialno šibke otroke. Hvala vsem, ki so prispevali.''

M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto