Jesenska Zelemenjava in dobrodelni golaž

17.10.2022 | 11:20

Dobrodelni golaž - novomeška tržnica in DNŠ

Oživljanje na Glavnem trgu

Novo mesto - Območno združenje RK Novo mesto je v soboto na Glavnem trgu organiziralo dobrodelno akcijo Zelemenjava - jesen 2022, z namenom, da se izmenjavajo presežki sezonske zelenjave in ozimnice.

Prva Zelemenjava je bila v Novem mestu leta 2013, ob tem spominjajo v RK, od takrat jo pripravljajo vsako leto spomladi in jeseni. Na začetku se je odzvalo malo ljudi, ki so kaj prinesli in izmenjali, vendar se je skozi leta akcija dobro prijela. Z Zelemenjavo organizatorji poudarjajo tudi vrednote ekologije, samooskrbe in zdravega načina življenja. Hrana se namreč draži, zelenjava in sadje pa sta najbolj zdrava hranila.

Tudi letos so pridelke in sadike cvetlic donirale kmetija Pleško, Vrtni center Novo mesto, Cvetličarna Colarič Peter, Miklavčič, Kartuzija Pleterje, Kmetija Medle, Kmetijska trgovina Trbanc in Cvetličarna Colarič Simona. Skupaj so pridobili kar 150 kg različne zelenjave in sadja in na koncu ni ostalo skoraj nič, so zadovoljni v novomeškem RK. Marsikdo je oddal samo dobrodelni prispevek v skrinjico, vzel pridelke ali tudi ne. K dobrodelni akciji so se pridružili tudi tržnica Novo mesto in DNŠ Novo mesto, ki sta s tekmovanjem v kuhanju golaža in pokušino zbirala sredstva v skrinjico RK. Z zbranimi sredstvi bo novomeški Rdeči križ pokril stroške položnic za pomoč socialno šibkim posameznikom in družinam.

Ker je 16. oktober tudi Svetovni dan oživljanja, so dijaki ŠC NM Srednje zdravstvene in farmacevtske šole in člani ekipe prve pomoči RK prikazovali in učili zainteresirane temeljne postopke oživljanja in uporabo AED.

M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto