FOTO: Z dvema promiloma z avtom na bok

17.10.2022 | 13:10

Pijan je vozil brez vozniškega in z neregistriranim avtom s tujimi registrskimi tablicami - vožnja 51-letnika se je končala takole ... (Foto: PGD Sevnica)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so minuli vikend, med 14. 10. in 17. 10., intervenirali v 163. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 570 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, dve nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 17 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 35. kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, požarov in nezakonitih prehodov državne meje. S PU Novo mesto sporočajo nekaj podrobnosti ...

Povzročitelji nesreč pod vplivom alkohola

V petek nekaj po 16. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti Novo mesto - Metlika pri odcepu za Dole. Policisti PP Metlika so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 28-letni voznik osebnega avtomobila, ki je ob vključevanju z lokalne ceste odvzel prednost 31-letnemu vozniku, ki je pravilno pripeljal po glavni cesti iz smeri Novega mesta. Povzročitelj, ki med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, se je v nesreči huje poškodoval. Kazal je očitne znake alkoholiziranosti, vendar je opravljanje preizkusa odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Reševalci so povzročitelja in lažje poškodovanega 31-letnega voznika in potnika v njegovem vozilu oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

V petek okoli 20.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na avtocesti iz smeri Ljubljane pri izvozu za Mirno Peč. Za trčenje je odgovoren 26-letni voznik osebnega avtomobila, ki ni vozil po sredini voznega pasu. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,55 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto okoli 21. ure obveščeni o prometni nesreči na parkirnem prostoru bencinskega servisa v Novem mestu. Tam je 22-letni voznik iz Srbije zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v avtomobil 21-letnega voznika in ga poškodoval. Povzročitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,72 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. Tujca bodo zaradi kršitev privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Včeraj nekaj po 16. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti v Srebrničah. 40-letni voznik izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko nasprotnega smernega vozišča in trčil v pločnik. V nesreči se ni poškodoval, je pa imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Sevniški policisti so bili sinoči ob 19. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti med Čanjem in Stržiščem. Po prvih ugotovitvah je 51-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil (fotografije nesreče smo objavili danes zjutraj). Lažje poškodovanega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka miligram alkohola, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Padec motorista

Sevniški gasilci so včeraj posredovali tudi ob padcu motorista (Foto: PGD Sevnica)

Okoli 17.30 je v Orešju nad Sevnico 17-letni motorist v ovinku zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe.

Na mejni prehod pod vplivom alkohola

Na mejni prehod Obrežje jev petek okoli 22. ure na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila registrskih oznak Bosne in Hercegovine. Policisti so 36-letnemu vozniku zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,61 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Novomeški policisti prijeli tatova avtomobila

V soboto okoli 9.30 je oškodovanec policiste obvestil, da mu je ponoči nekdo s parkirnega prostora v Novem mestu ukradel osebni avtomobil znamke Mercedes, v katerem so bili kontaktni ključi. OKC je opis ukradenega vozila takoj posredoval policistom na širšem območju. V popoldanskih urah so policisti PP Novo mesto našli ukraden avtomobil na Kolodvorski cesti in prijeli tatova, stara 30 in 26 let. Osumljencema so zasegli tudi dokumente vozila znamke Kia. Med preverjanjem so kasneje ugotovili, da sta osumljenca dokumente ukradla iz odklenjenega avtomobila v Novem mestu. Avtomobil in ukradene predmete so zasegli in vrnili oškodovancema. Po zaključeni preiskavi bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

V petek okoli 12.30 je v Trebnjem neznanec iz odklenjenega kombija ukradel denarnico. Oškodovanec ga je zalotil in mu poskušal preprečiti beg z osebnim avtomobilom, vendar je storilec trčil vanj in pobegnil. Policisti ga še iščejo.

V naselju Otavnik na območju PP Sevnica je s strehe objekta nekdo potrgal okoli 15 metrov bakrenih žlebov.

V naselju Globoko na območju PP Brežice je v petek med 19. in 22.30 nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V soboto med 9. in 14. uro je v naselju Hrastek (PP Krško) neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in bančno kartico s PIN kodo. Lastnico je oškodoval za 800 evrov.

Migranti

Policisti so med 14. 10. in 17. 10. na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Dobova, Slovenska vas, Brezje, Ponikve, Mala Dolina) izsledili in prijeli 18 državljanov Indije, 16 državljanov Pakistana, 14 državljanov Egipta, 12 državljanov Nepala, deset državljanov Kube, sedem državljanov Irana, pet državljanov Rusije, dva državljana Afganistana, dva državljana Iraka, državljana Bangladeša, državljana Konga, na območju PP Metlika (Metlika, Rosalnice) pet državljanov Kitajske in na območju PP Krško (Smednik) državljana Afganistana.

M. K.