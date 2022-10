V SB Novo mesto nov oddelek za kardiologijo in radiologijo

17.10.2022 | 12:15

Sicer brez ministra, a novi oddelek bo zaživel ... (Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): SB Novo mesto)

Novo mesto - Ker v tem trenutku še visi v zraku usoda napovedane zdravniške stavke (odločitev naj bi bila sicer znana danes, ko bodo predstavniki vlade in sindikata Fides ponovno sedli za pogajalsko mizo), so v novomeški splošni bolnišnici odpovedali za jutri načrtovano uradno odprtje novega oddelka za kardiologijo in radiologijo; nanj so sicer povabili tudi ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana.

Zato so nam iz bolnišnice že danes sporočili osnovne podatke nove pridobitve: na novo so zgradili Oddelek za kardiologijo na okoli 710 m2 prostorov. Skupna vrednost naložbe znaša skoraj dva milijona evrov, ki so jo v bolnišnici v celoti financirali sami. Oddelek ima 30 bolniških postelj, večina bolniških sob je eno in dvoposteljnih, skladno z najnovejšim smernicam v zdravstvu.

Projekt je pomembna investicija v JV regijo, poudarjajo v SB NM, in bo omogočala ''strokovno boljšo, kakovostnejšo, bolj varno in hitrejšo obravnavo srčnih bolnikov ter pomembno dvignila strokovne standarde bolnišnice.''

Tudi nov MR aparat

S pomočjo Ministrstva za zdravje so nabavili tudi nov sodoben magnetno-resonančni aparat in prenovili prostore, tudi ta naložba je dvomilijonska. Polovico je prispevalo Ministrstvo za zdravje. Z novim magnetom in pred tem CT-jem ter z dvema novima RTG aparatoma bodo, kot so prepričani v novomeški bolnišnici, pomembno izboljšali kakovost radiološke diagnostike v bolnišnici.

V Splošni bolnišnici Novo mesto, četrti največji slovenski bolnišnici, sicer oskrbujejo več kot 170.000 prebivalcev Jugovzhodne regije, okoli 30% pacientov pa prihaja tudi iz drugih regij. Po številu zaposlenih (1.200) so tudi četrti največji delodajalec v dolenjski regiji, z letnim prihodkom 85 milijonov evrov.

