FOTO: Pogrešani v Savi, tovarna v plamenih

17.10.2022 | 14:10

Za reševanje iz ruševin (v ozadju na fotografiji z vaje na vadbišču v Slovenski vasi) imajo v Brežicah na voljo najsodobnejšo aparaturo za odkrivanje preživelih pod ruševinami, kot je povedal višji svetovalec za zaščito in reševanje na občini Brežice in namestnik poveljnika civilne zaščite občine Brežice Roman Zakšek (spredaj). (Vse fotografije: M. L.)

Brežice/Slovenska vas - Gasilska zveza Brežice je v okviru vaje Brežice 2022 izvedla v soboto na več krajih v brežiški občini več različnih manjših vaj, v katerih je sodelovalo vseh 31 gasilskih enot te zveze.

Po uvodni predstavitvi pred stavbo Gasilske zveze Brežice so na Savi v jezeru Hidroelektrarne Brežice izvedli vajo Iskanje pogrešane osebe, v nadaljevanju so v Dobovi posredovali v poplavah.

Trenutki pred pričakovanim alarmiranjem

Na vadbišču sil za zaščito in reševanje občine Brežice Slovenski vasi so se gasilci usposabljali za posredovanje v več različnih »nesrečah«. »Šest gasilskih enot s sedemintridesetimi gasilci in osmimi gasilskimi vozili je tu na vadbišču. Vaja predpostavlja reševanje iz globine v ruševinah, tehnično reševanje osebe, ukleščene v vozilu, požar na objektu in gašenje v naravnem okolju s črpanjem vode iz zunanjega vira, iz reke Bregane,« je povedal poveljnik PGD Obrežje in podpoveljnik Gasilske zveze Brežice Sandi Bratoš, ki je na vadbišču predal raport poveljniku Gasilske zveze Brežice Darku Leskovcu.

Ena od vaj na vadbišču je bila, kot rečeno, avtomobilska nesreča. »Iz avtomobila rešujemo ukleščeno osebo, ki je v nezavesti. Najprej smo zavarovali vozila, da se ne premika, nato smo v njem izklopili akumulator in prekinili napajanje, da ne bi prišlo do vžiga in da je delo gasilcev varno. Potem smo s specialno opremo odprli vozilo, da bo mogoča prva pomoč,« je povedal Vodja tehnične enote PGD Kapele Peter Pinterič.

Za reševanje iz globin imajo brežiške enote na voljo najsodobnejšo aparaturo, ki zaznava srčni utrip, s čimer je aparatura učinkovitejša od naprav, ki zaznavajo tresljaje, npr. trkanje ponesrečenca ob kamen, je na vadbišču v Slovenski vasi povedal Roman Zakšek, višji svetovalec za zaščito in reševanje na občini Brežice in namestnih poveljnika civilne zaščite občine Brežice.

Na vadbišču sil za zaščito in reševanje občine Brežice v Slovenski vasi je poveljniku Gasilske zveze Brežice Darku Leskovcu (levo) predal raport poveljnik PGD Obrežje in podpoveljnik Gasilske zveze Brežice Sandi Bratoš.

Poleg omenjenega so v sklopu vaje Brežice 2022 gasilci v naselju Dobeno gasili požar v naravi in v Brežicah v Industrijsko poslovni Brezina požar v industrijskem objektu. V naselju Brezina so gasilci izvedli vajo Osvetljevanje kraja intervencije, kot sta povedala predsednik in poveljnik Gasilske zveze Brežice Herman Premelč in Darko Leskovec.

Brežiško vajo so si kot gostje ogledali tudi predstavniki gasilcev iz Hrvaške.

Na vajah so uporabili tudi opremo, ki so jo nedavno prevzele nekatere gasilske enote, gre za enote prve kategorije. Tokratni »paket« opreme vsebuje priklopnik s 1.000 litri rezervnega penila; priklopnik za štabno vodenje intervencij s kompletom opreme; tri priklopnike s kompletom opreme za osvetljavo kraja intervencije s kompletom opreme; opremo za reševanje z višin in iz globin za štiri reševalce; opremo za zaščito dihal; opremo za posredovanje pri poplavah; opremo za posredovanje pri vetrolomih in snegolomih.

Z omenjenim so opremili gasilske enote prva kategorije. »Do sedaj so večji del bremena ob intervencijah nosile gasilske enote višjih kategorij, predvsem zaradi boljše opremljenosti. Toda v Gasilski zvezi Brežice želimo, da se v javno gasilsko službo vključujejo vse gasilske enote. Predvsem pri naravnih nesrečah naj sodelujejo enote prve kategorije, s čimer želimo preprečiti, da bi bile naše gasilske enote višje kategorije na terenu, saj te skrbijo za požarno varnost celotne občine. Zato smo zdaj opremili enote nižje kategorije,« pravi poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec.

Za gasilsko-reševalno opremo, ki je namenjena za posredovanje pri naravnih in drugih nesrečah, je občina Brežice v letih 2021 in 2022 skupaj z ministrstvom za obrambo zagotovila 80.000 evrov. To podporo občine zaščiti in reševanju sta ob nedavnem prevzemu omenjene gasilske opreme in ob sobotni vaji poudarila tudi Darko Leskovec in Herman Premelč.

M. L.

