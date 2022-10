V trčenju pet poškodovanih

18.10.2022 | 07:00

Včeraj ob 15.05 sta na regionalni cesti Bukošek - Župelevec, občina Brežice, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in počistili cestišče. Reševalci NMP Brežice so pet poškodovanih oseb na kraju oskrbeli, od tega so štiri osebe prepeljali v UC Brežice.

Uhajal plin

Minulo noč ob 0.07 je v industrijski coni v Lepovčah v Ribnici varnostnik podjetja Sintal opazil izhlapevanje tekočega kisika iz plinohrama podjetja TPJ doo plini. Gasilci PGD Ribnica so preprečili uhajanje plina.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEDEŽNICA-GAČE, TP VLEČNICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:00 do 7:45 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LJUBLJANSKA CESTA;

- od 8:30 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA ŽAGO;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE, izvod 2. GOR. POLJE;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS;

- od 12:15 do 13:15 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANČEVJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH 1978, TP MALA STRMICA 1991, TP VEL. STRMICA 1991, TP SELA PRI ZBURAH 1978;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE 1954.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUKOVEK, izvod 1. KOTNIK;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MARTINJA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Vinji vrh Kal, Lontovž, Svinjsko vas, Srednik, Kal, Kladje Kal, Gaberska gora, Rupa, Svrževo, Požarče, Breško, Zakal predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.