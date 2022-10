Kmetu, ki je v strahu nad nasilnimi Romi dvignil vile, v CI zbrali denar za kazen

18.10.2022 | 10:50

76-letni upokojenec (na levi) je bil vesel, ko so mu člani RCI prinesli prostovoljne prispevke, kot povračilo za plačano kazen. Hvaležen je za pomoč. Foto: Marko Kirar)

Mihovica pri Šentjerneju - Nedavno smo poročali o 76-letnemu upokojencu iz okolice Šentjerneja, ki je pri delu na svojem travniku ob pomoči sosedov pregnal skupino nasilnih Romov, ki so ga nadlegovali, ustrahovali ter vanj metali razne predmete.

Kmet ni nikomur nič storil, le v strahu je dvignil vile, ko so se mu Romi že preveč približali. A z vilami v rokah ga je slikala Rominja in dogodek prijavila policiji. Zato ga je doletela kazen, plačilni nalog, kazen so sicer dobili tudi Romi.

A kot je splošno znano, kazen iz socialnih podpor ni izterljiva, medtem ko od občana je. Upokojenec je moral plačati 250 evrov, kar je njegova skoraj celotna majhna pokojnina - na mesec prejme namreč 300 evrov.

Kmet je kazen takoj v celoti poravnal, zato je bila to polovična, a vseeno je bilo zanj težko, saj so na mesec še kakšni drugi stroški: plačilo položnic, hrane ...

Upokojenec hvaležen za denarno pomoč

Zgodba je bila odmevna tudi na našem portalu, še kako pa se je dotaknila članov Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike, ki se že sedemnajst let ukvarjajo z romsko problematiko na dolenjsko-belokranjskem koncu – kot ugotavljajo zadnje čase, skoraj zaman, saj nekega napredka žal ni.

Takoj so se odločili, da nesrečnemu upokojencu, ki živi sam in ki so ga Romi že velikokrat nadlegovali in okradli, pomagajo. Začeli so zbirati prostovoljne prispevke za pomoč 76-letniku za povračilo plačila kazni in uspelo jim je.

Včeraj popoldne ga je skupina članov RCI – predsednik Silvo Mesojedec ter člani Bogdan Krašna, Bojan Jerak in Marko Kirar - obiskala na domu in ga prijetno presenetila z denarno pomočjo. Upokojenec je bil ganjen, kar ne more verjeti, da še obstaja takšno sočutje in solidarnost.

Vsem, ki so darovali za njegovo plačilo kazni, se najlepše zahvaljuje in upa, da je neprijetnih dogodkov z Romi konec, saj želi živeti v miru.

L. Markelj