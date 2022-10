Pevke Klasja ob desetletnici izdale zgoščenko Slovenka sem

Ljudske pevke Klasje so konec tedna v Škocjanu proslavile deset let delovanja. (Foto: Milena Pavlin)

Škocjan - Ljudske pevke Klasje, ki od leta 2012 delujejo pod okriljem Društva podeželskih žena Škocjan, so konec tedna praznovale deset let delovanja. Jubilej so proslavile s koncertom v Metelkovem domu, poleg številnih čestitk pa jim najlepše darilo predstavlja nabito polna dvorana poslušalcev.

Ta kaže, da so ljudje željni slovenske ljudske pesmi, ljubezen do te glasbe pa je združila tudi sedmerico pevk iz škocjanskega konca. V sestavu, katerega umetniška vodja je vseskozi Fanika Martinčič, ves čas prepevajo še: Marica Blatnik, Mimica Kocjan, Danica Šinkovec, Jožica Ferkolj, Anica Hočevar in Lojzka Gorenc. Na koncertu so zato iz rok vodje novomeške enote Sklada RS za kulturne dejavnosti Klavdije Kotar prejele Gallusova priznanja.

»Imamo se lepo, druži nas ljubezen do ljudske pesmi, pa tudi prijateljstvo in lepa doživetja,« pove Martinčičeva.

Pevke Klasja, ki prepevajo triglasno, so se ob jubileju še posebej potrudile in izdale drugo zgoščenko z naslovom Slovenka sem, ki je tudi naslovna pesem. 13 pesmi so posnele v glasbenem studiu Osredkar, večino pa jih na koncertu tudi zapele. Omenimo le eno izmed njih, pesem o domovini Alojzija Grozdeta, ki jo je uglasbila in za njihov sestav priredila Martinčičeva.

Imele zanimive goste

Sobotni jubilejni koncert so obogatili tudi gostje: pevska skupina Zarja z Račne, Prešmentani falotje iz Stoperc, harmonikaša Janeza Lekšeta ter ljudski pevci Fantje z vasi. S slednjimi so pevke Klasja nedavno nastopile na festivalu v Draču in sploh gojijo lepa prijateljstva z mnogimi pevskimi sestavi v domačem okolju in drugje. Zato jim tudi nastopov ne manjka - če le morejo, se vedno odzovejo povabilu.

Pohvalnih besed o ljudskih pevkah Klasje je tudi škocjanski župan Jože Kapler, ki jim je na koncertu izročil rožico. Pevke sporočajo, da njihov Martinov koncert vnaprej ostaja stalnica.

L. Markelj