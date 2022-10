Z novo mrliško vežico do celostne ureditve Velikega Cirnika

18.10.2022 | 08:15

Gasilski dom neposredno meji na območje pokopališča. (Foto: Občina Sevnica)

Župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja GTB-PRO Miha Britovšek ob podpisu pogodbe (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica/Veliki Cirnik - Sevniški župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja GTB-PRO Miha Britovšek sta pred kratkim podpisala pogodbo za izgradnjo mrliške vežice na Velikem Cirniku.

Izgradnja poslovilne vežice je korak k celostni ureditvi središča kraja. Pri pripravi projektne dokumentacije in pridobivanju zemljišč je občina tesno sodelovala tako s Krajevno skupnostjo Šentjanž kot tudi s Prostovoljnim gasilskim društvom Veliki Cirnik.

Projekt v vrednosti skoraj 200 tisoč evrov obsega gradnjo pritličnega objekta poslovilne vežice s pripadajočo zunanjo in prometno ureditvijo ter vsemi potrebnimi priključki na gospodarsko javno infrastrukturo.

Župan Srečko Ocvirk je ob podpisu pogodbe izpostavil, da je podpis pogodbe zaključek dolgotrajnega procesa reševanja prostorskih zadev, hkrati pa je poudaril, da imajo pomembno vlogo pri urejanju prostora tudi gasilci. Gasilski dom namreč neposredno meji na območje pokopališča, v preteklosti pa so gasilci ploščad pod pokopališčem primerno uredili in je sedaj prostor tako za gasilske vaje, kot tudi prostor za športno udejstvovanje, preživljanje prostega časa in druženje. Načrtovani posegi, ki bodo izvedeni na zemljišču v občinski lasti, so tudi dobra priložnost za ureditev okolice cerkve, kjer so zemljišča v lasti župnije. Na tak način bo vaško jedro Velikega Cirnika celovito urejeno, sporočajo iz sevniške občine.

Ob podpisu pogodbe je potekala tudi uvedba v delo. Pri izvedbi projekta bodo sodelovala tri podjetja, ki so oddala skupno najugodnejšo ponudbo na javnem naročilu, in sicer podjetje GTB-PRO d. o. o. iz Topolšice, Gradbeništvo Džodžaj d. o. o. iz Velenja in GMP Prijatelj d. o. o. iz Šentjanža.

M. K.