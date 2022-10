FOTO: S praznikom krompirja Ivanjščice sklenile jubilejno leto

18.10.2022 | 13:20

Ivančna Gorica - Društvo podeželskih žena Ivanjščice so v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica minulo soboto izpeljale že 8. Praznik krompirja v Ivančni Gorici. S kulinaričnim dogodkom na tržnici v Ivančni Gorici so Ivanjščice sklenile jubilejno leto ob 25. letnici delovanja društva.

Obiskovalci so skozi sobotno dopoldne, poleg bogato obloženih stojnic domačih pridelkov in izdelkov, z degustacijo ocenjevali pripravo praženega krompirja. Letos so se k tekmovanju prijavile štiri ekipe. Po izboru strokovne komisije je slavila ekipa mož iz Gorenje vasi, drugo mesto je pripadlo ekipi Lisičk iz Zagradca, tretje mesto pa sta si razdelili ekipi Kulturno športnega društva Dob in DPŽ Ivanjščice. Po izboru občinstva pa je največ glasov - lesenih žetončkov - prejela ekipa članic DPŽ Ivanjščice. Organizatorji so nagradili še najbolj simpatično ekipo, in sicer ekipo Gorenja vas, nagrado za najbolj inovativno urejeno omizje pa je prejela ekipa Lisičk iz Zagradca. Priznanja najboljšim sta podelila predsednica DPŽ Ivanjščice Renata Čebular in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, ki je obiskovalce sobotnega tematskega dne tudi nagovoril.

Ivanjščice so ob 25-letnici praznovanja na ogled postavile tudi bogato razstavo več deset vrst potic, ki so jih obiskovalci pokušali in tudi kupili. Manjkala ni niti fotografska razstava delovanja društva, razstava starih pekovskih izdelkov in zgodovina Štupnikovega mlina iz Zagradca.

Prireditev na tržnici v Ivančni Gorici so popestrile šaljive krompirjeve kmečke igre, za kulturno – zabavni program pa so poskrbeli harmonikar Lan Skubic, Moški pevski zbor Dob, veteranska folklorna skupina Vidovo, pevka Eva Kovačič in harmonikarji pod vodstvom Klavdije Ceglar. Članice Rdečega križa Grosuplje pa so izvedle meritve krvnega tlaka in vrednosti sladkorja v krvi, so na ivanški občini še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Galerija