Lokalne volitve v Sevnici in Kostanjevici: Za zdaj ni gneče

18.10.2022 | 11:45

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Sevnica/Kostanjevica na Krki - Sevniškega župana bo izzval Aleš Žibert, v Kostanjevici ob (pod)županu še Melita Skušek

Izidi županskih volitev leta 2018 v občini Sevnica

1. Srecko Ocvirk (SLS) 100,00%

V sevniški občini župan Srečko Ocvirk na zadnjih volitvah sploh ni imel protikandidata, da to letos ne bo tako, pa je poskrbel 34-letni Aleš Žibert, ponosni mož in oče, kot se je predstavil na novinarski konferenci. Žibert, ki z družino živi v Kladju nad Blanco, je po izobrazbi magister inženir gradbeništva. Trenutno je zaposlen kot direktor podjetja Geodrill, še pred kratkim pa je bil direktor tehnično-komercialnega sektorja pri sevniškem podjetju Rafael, ki gradi stadion za Kopitarno, največjo nasedlo investicijo sevniške občine.

S stadionom z nogometnim igriščem in 400-metrsko atletsko stezo se ne bo mogel (po)hvaliti aktualni župan Srečko Ocvirk, ki čvrsto sedi na županskem stolčku od leta 2008, ko je po tragičnem julijskem zadnjem spustu po Savi umrlo 13 ljudi, med njimi tudi takratni župan Kristijan Janc, ki ga je kot podžupan začasno nasledil Ocvirk in nato na vseh naslednjih volitvah prepričljivo pometel s konkurenco, skupaj s stranko SLS. Ocvirk bo skušal delovati povezovalno, kar mu je v dobršni meri uspevalo že tudi do zdaj. Koliko denarja so že in še bodo zmetali v to jamo brez dna, so že večkrat spraševali tudi sevniški občinski svetniki, med njimi tudi poslanec in prvak sevniške SDS Tomaž Lisec, ki nam je v soboto potrdil, da bo SDS podprl neodvisnega kandidata Žiberta, čigar slogan je Priložnost za vse. Žibert je prepričan, da občina potrebuje novo svežino, mladostniški zagon in večjo vključenost družbe v njeno delovanje.

Izidi županskih volitev leta 2018 v občini Kostanjevica na Krki

1. Ladko Petretič 53,46%

2. Andrej Božič 14,88%

3. Andrej Rajar 13,33%

4. Vesna Hrovat 7,83%

5. Žan Colarič 6,56%

6. Marjan Jerele (DD) 2,47%

7. Andrej Kerin (SNS) 1,48%

V Kostanjevici na Krki je ob koncu zadnje seje občinskega sveta napovedal kandidaturo za župana dozdajšnji podžupan v funkciji župana, Robert Zagorc, ki je julija nasledil pokojnega župana Ladka Petretiča. Kandidaturo za županjo nam je potrdila tudi edina kostanjeviška občinska svetnica Melita Skušek, dolgoletna uspešna ravnateljica OŠ Jožeta Gorjupa. Oba bosta kandidirala kot neodvisna, s podpisi volivcev.

Iz aktualne tiskane izdaje Dolenjskega lista.

P. P.