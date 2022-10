Z 2,7 promila vijugal po Krškem, drugi z 1,6 promila pa kar po avtocesti

V Krškem so včeraj nekaj pred 14. uro policisti opazili voznika osebnega avtomobila, ki je vijugal po cesti in večkrat trčil v robnik. Nevarnega voznika so ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 40-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,3 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Po avtocesti z 1,6 promila alkohola

Sinoči okoli osmih je po avtocesti iz smeri Biča proti Trebnjem voznik osebnega avtomobila znamke Toyota vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so nevarnega voznika izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 42-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,76 miligrama alkohola. Izločili so ga iz prometa, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vpleteni dva avtomobila, pešec in trikolesnik

Ob 15. uri so bili policisti obveščeni o trčenju oziroma prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov, pešca in trikolesnika v Dobravi na območju PP Brežice. Po prvih ugotovitvah je za nesrečo odgovoren 29-letni voznik osebnega avtomobila, vzrok pa je nepravilna stran in smer vožnje. Lažje poškodovana voznika osebnih avtomobilov in lažje poškodovanega pešca so reševalci na kraju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Vlomi in tatvine - hrana, alkohol in orodje

Včeraj v jutranjih urah je nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je prehrambene izdelke in več steklenic z alkoholnimi pijačami. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 900 evrov škode.

V minuli noči je na Smrečnikovi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v parkiran VW caddy in izmaknil električno ročno orodje. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu našli državljana Turčije, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Predali so ga hrvaškim varnostnim organom.

Poleg tega so na območju PP Brežice (Slovenska vas, Rigonce) izsledili in prijeli državljana Kosova in državljana Turčije ter na območju Metlike državljana Kube.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 189 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri so se udeleženci lažje poškodovali, in pet nesreč, ki so se končale z gmotno škodo. V Brežicah so zasegli motorno kolo kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave, kurjenja v naravnem okolju in nezakonitih prehodov državne meje, so danes še sporočili s PU Novo mesto.

