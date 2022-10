FOTO: Preverili pripravljenost za primer letalske nesreče

18.10.2022 | 18:40

Foto: Ministrstvo za obrambo

Cerklje ob Krki - Na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki so danes izvedli gasilsko-reševalno vajo Letalo 2022. Na tej vsakoletni vaji so se posavske gasilske in medicinske ekipe urile v postopkih reševanja v primeru letalske nesreče. Ogledala sta si jo tudi minister za obrambo Marjan Šarec in severnomakedonska ministrica za obrambo Slavjanka Petrovska.

Šarec je po vaji poudaril, da gre pri tovrstnih vajah predvsem za preizkus sodelovanja vseh, vpletenih v postopke reševanja, današnja vaja pa bo analitikom omogočila tudi vpogled v možne pomanjkljivosti. Vse to pa s ciljem pravilnega ravnanja, če do takšne nesreče resnično pride.

Vajo si je ogledala tudi severnomakedonska obrambna ministrica Petrovska. V Severni Makedoniji namreč razmišljajo, da bi uvedli podoben sistem zaščite in reševanja, kot ga ima Slovenija, je njen obisk vaje pojasnil Šarec.

Po besedah vodje vaje, poveljnika 107. letalske baze Janeza Kraševca je njen scenarij predvideval zasilni pristanek vojaškega transportnega letala zaradi nedelovanja krmilnega sistema in težav pri spuščanju koles, njegova posadka pa je med pristajanjem ugotovila, da ima letalo poškodovano pristajalno podvozje. Letalo naj bi zdrsnilo s pristajalne steze, z levim krilom udarilo po stezi in zagorelo. Na letalu naj bi bilo 20 potnikov in pet članov posadke.

Na vaji so predstavili postopke gašenja, reševanja, triaže, oskrbe in evakuacije ponesrečencev, njihov prevoz na zdravljenje z reševalnimi vozili in s helikopterjem, opremljenim z medicinskim modulom.

S sodelovanjem Zdravstvenega doma Brežice jo je pripravil 15. polk vojaškega letalstva. Na vaji so sodelovale letališke službe, vojaška zdravstvena enota, vojaška in civilna policija, Regijski center za obveščanje Brežice, poklicna gasilska enota Krško, prostovoljno gasilsko društvo Cerklje ob Krki, strokovno-izobraževalni center Brežice z dijaki zdravstvene nege in službe nujne medicinske pomoči iz Brežic, Krškega in Sevnice. Skupaj približno 120 udeležencev.

Namen vsakoletne vaje je vzdrževanje ravni usposobljenosti, preverjanje in poenotenje postopkov gašenja in reševanja gasilskih ter medicinskih ekip v domicilnem območju letališča Cerklje ob Krki, je še povedal Kraševec.

Vaja Letalo 2022 je spadala tudi v niz vaj Slovenske vojske Preskok. Ogledali so si jo tudi poveljnik 15. polka vojaškega letalstva, polkovnik Janez Gaube, predstavniki posavskih občin, vodstva posavskih zdravstvenih ustanov in predstavniki strokovne javnosti različnih delovnih področij zaščite, reševanja in pomoči ter letalstva.

STA; M. K.

Galerija