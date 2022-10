Srečko Ocvirk: Za enakomeren razvoj občine

19.10.2022 | 10:20

Srečko Ocvirk

Janez Kukec

Sevnica - Na ponedeljkovi novinarski konferenci je sevniška SLS v hotelu Ajdovec uradno predstavila kandidaturo aktualnega župana Srečka Ocvirka za nov mandat, prisotni pa so bili tudi nekateri kandidati SLS za člane občinskega sveta. Aktualni nepoklicni podžupan Janez Kukec je izrazil prepričanje, da Janc in njihovi dosedanji člani zagotavljajo, da bi sevniška občina lahko v prihodnjih letih še hitreje napredovala.

Ocvirk, 53-letni dipl. inž. agronomije, z družino, z ženo in dvema hčerkama, živi v Podvrhu pri Sevnici. Politično pot je pričel leta 1998 kot član sevniškega občinskega sveta. V letih 2007 in 2008 je bil poklicni podžupan, od leta 2008 pa je poklicni župan. V tem mandatu, ki se letos izteka, je tudi državni svetnik.

»V dolgoletnem obdobju svojega županovanja sem si vselej prizadeval k uravnoteženem in enakomernem razvoju občine kot celote,« je poudaril Ocvirk. Za kandidaturo se je odločil, ker želi nadaljevati in aktivno usmerjati razvoj sevniške občine »v smeri modernega, privlačnega in čistega okolja za življenje in bivanje.« Pravi, da so tako on, kot tisti, ki so na kandidatni listi SLS za člane občinskega sveta odprti za iskanje skupnih ciljev z ljudmi na terenu za nadaljnji razvoj občine. »Temeljne vrednote mojega dela so odprt dialog, prepoznavanje potreb iz prve roke, uspešno medgeneracijsko povezovanje, stabilnost, kredibilnost in dolgoročnost,« pravi.

Med programski poudarki za prihodnji mandat predvideva nadaljevanje sistematičnega urejanje cestne infrastrukture, izgradnjo mosta čez Savo na Logu, in celostno ureditev sevniške železniške postaje, z ureditvijo multimodalnega prometnega središča. »Nadaljevali bomo urejanje mreže kolesarskih poti, da bi povečali varnost kolesarjev. Vzpostavili bomo sistem javne izposoje koles in električnih koles ter vzpostavili sistem souporabe avtomobilov za zmanjšanje obremenitev mestnega sedišča z mirujočim prometom,« obljublja Ocvirk. Med osrednje cilje v mandatu do leta 2026 uvršča tudi pričetek gradnje nove osnovne šole v Krmelju ter ureditev centra za dostojno in vključujoče preživljanje starosti z gradnjo novega doma za starejše in varovanih stanovanj v Sevnici .

