Danes brez elektrike

19.10.2022 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA, TP DRENJE;

- od 9:30 do 10:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGA POGANCI;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA, izvod 2. NAD CESTO;

- od 11:15 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA;

- od 12:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSREČJE 1992.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na nadzorništvu Krško mesto na območju TP Nuklearno naselje, nizkonapetostno omrežje – Hiše 9 – 14 predvidoma med 8. in 13. ure; na nadzorništvu Brežice na območju TP Pišece, Pavlova vas Trate, Vitna vas, Pišece 2, Pišece Orehovec, Pavlova vas center, Sveta jedert, Podgorje okrog, Blatno, Pišece Orehovec, Predislavec in Pišece grad predvidoma med 12. in 14.30 uro; na nadzorništvu Bistrica ob Sotli na območju TP Banovec, Podgorje Varlec, Vidova pot, Čukovec in Župjek predvidoma med 12. in 14.30 uro; na nadzorništvu Sevnica pa na območju TP Metni vrh, nizkonapetostno omrežje – Metni vrh predvidoma med 8. in 14.00 uro.

M. K.