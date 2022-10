Župan Gregor Macedoni čestital zlati ekipi gasilcev PGID Krka

19.10.2022 | 09:30

Novo mesto - Župan Gregor Macedoni je te dni na rotovžu sprejel ekipo Prostovoljnega gasilskega industrijskega društva Krka (PGID Krka) in jim čestital za zlato medaljo, ki so jo osvojili na letošnji Gasilski olimpijadi v Celju.

PIGD Krka deluje že 52 let in je rastlo skupaj s tovarno, saj je iz začetnih 26 prostovoljnih članov njihovo število zraslo na današnjih 356 članov. Vse od leta 1970 so se udeležili šestih gasilskih olimpijad, s petih so se vrnili z odličji, redno pa se udeležujejo tudi tekmovanj pod okriljem gasilske zveze Slovenije in mednarodnih tekmovanj, največji uspeh pa je bila zmaga na letošnji gasilski olimpijadi v Celju, ki so jo dosegli v kategoriji poklicni člani B. Posebej ponosni so, da je v njihovih vrstah vse več gasilk, ki so izvrstne tekmovalke in se vse bolj vključujejo tudi v gasilsko operativno delo, na zadnji olimpijadi pa jim je za medaljo zmanjkalo le nekaj športne sreče.

Župan je zlati ekipi gasilcev čestital za dosedanje uspehe in prvo mesto na olimpijadi ter jim zaželel še naprej uspešno delo, so sporočili z rotovža. Poudaril je, da njihovi uspehi potrjujejo kvaliteto organiziranega gasilstva tako v novomeški občini kot v sami tovarni zdravil Krka, kjer PGID Krka skrbi za varnost tovarne in njenih ljudi, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

Foto: MO Novo mesto