Krški svetniki tudi o upravljanju arheološko-naravoslovnega parka Ajdovska jama

19.10.2022 | 08:10

Foto: MO Krško

Krško - Krški svetniki so na ponedeljkovi seji med drugim potrdili načrt upravljanja arheološko-naravoslovnega parka Ajdovska jama in program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Potrdili so še dokumentacijo za gradnjo kanalizacije in rastlinske čistilne naprave Raka in osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda za mladino in šport.

Arheološko-naravoslovni park Ajdovska jama so leta 1992 razglasili za kulturni in zgodovinski spomenik. Ker ta še ni imel zakonsko zahtevanega upravljavca, so tega določili, skrbeti pa bo moral za vzdrževanje v zadnjih letih prenovljene infrastrukture ob tem pomembnem prazgodovinskem najdišču, so pojasnili na občini.

Omenjeni načrt je tudi pogoj za zagotovitev evropske denarne podpore, s katero namerava občina na območju Ajdovske jame vzpostaviti interpretativno-turistično središče in ga multimedijsko opremiti.

Svetniki so potrdili še naložbeno dokumentacijo za gradnjo kanalizacije in rastlinske čistilne naprave na Raki. Projekt bo stal nekaj več kot 2,2 milijona evrov. Del denarja zanj nameravajo zagotoviti iz evropskih sredstev načrta za okrevanje in odpornost.

Glede operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Mestni občini Krško je občinsko vodstvo pojasnilo, da ta določa merila, po katerih so določena območja, v katerih je občina dolžna urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ter tudi roke, v katerih je potrebno te obveznosti izpolniti.

Skladno s potrjenim programom bodo izvedli tudi analizo stanja, na podlagi te pa opredelili izvedbo opremljanja in čiščenja odpadne komunalne vode na območjih, kjer to še ni urejeno. Mestna občina načrtuje, da bo za opremljanje s komunalno infrastrukturo letno namenila približno 1,5 milijona evrov.

Svetniki so potrdili še osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Krško. V Mestni občini Krško sicer področje mladine pokriva Mladinski center Krško, lani pa so njegov ustanovitveni akt dopolnili, da omogoča izvajanje določenih športnih dejavnosti, kot je na primer upravljanje občinskega bazena v Brestanici.

Da bi lahko zavod izvajal tudi druge naloge v tej panogi, so svetniki potrdili osnutek predloga o preimenovanju mladinskega centra v omenjeni zavod, so še zapisali na krški občini.

Izvolili predstavnike (elektorje) Mestne občine Krško v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije

Na seji so izmed devetih kandidatov za predstavnike (elektorje) Mestne občine Krško v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije izvolili šest predstavnikov, in sicer Matjaža Gomilška, Vlada Grahovca, Kristino Ogorevc Račič, Janeza Jožeta Olovca, Boštjana Pirca in Jožeta Slivška.

STA; M. K.