Ukradli za 7 tisočakov žice iz bakra in kositra

19.10.2022 | 13:00

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 55. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 174 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Novem mestu so zasegli kombi kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje.

Vlom

V noči na torek so v Žužemberku neznanci vlomil v ograjen skladiščni prostor podjetja in ukradli žico iz bakra in kositra. Z vlomom in tatvino so povzročili za okoli 7000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Loče, Ribnica, Obrežje) izsledili in prijeli 16 državljanov Burundija, 13 državljanov Konga, sedem državljanov Kube in dva državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni, so v današnjem poročilu še zapisali na PU Novo mesto.

M. K.