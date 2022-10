FOTO: Letos so ustvarjali na Belem Griču

19.10.2022 | 11:30

Beli Grič - Vsakoletno slikarsko srečanje, ki ga gosti občina Mokronog-Trebelno, je letos potekalo tretjo oktobrsko nedeljo na Belem Griču pri Mokronogu. Pri tamkajšnjem gasilskem domu PGD Sveti Križ se je tako odvijal že osmi Ex tempore Mokronog-Trebelno, katerega glavni namen je na slikarska platna ujeti kulturne, zgodovinske, krajinske in etnološke motive te mlade in majhne, a slikovite občine.

Pobudnici slikarskega srečanja Ani Cajnko se je tudi letos kot mentor pridružil Brane Praznik, priznani akvarelist in predsednik Društva likovnikov Trebnje. Na Belem Griču se je zbralo 18 udeležencev: Marija Bregar Hostnik, Renata Bukovec Kokalj, Zdenka Cestnik, Vida Cizel, Milena Dimec, Darja Gregorčič Bernik, Boža Jambrek, Jolanda Keršič, Tanja Košar, Staša Kunšek, Lili Lahovec, Marija Oven, Janez Ovsec, Dušanka Prah, Marjana Rošelj Hvala, Veronika Vidrih, Smiljan Zajc in Vital Žitnik. Zbrali so se ljubiteljski slikarji in slikarke iz šestih društev: LILA Litija, UTŽO Mokronog, Relik Trbovlje, Društvo likovnikov Trebnje, Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče in Društvo likovnikov Logatec; pridružila sem jim je tudi ljubiteljska fotografinja iz Trbovelj.

Ustvarjena dela bo ocenila komisija, ki bo pri izboru upoštevala likovno vrednotenje, razpisane teme in upoštevanje razpisnih pogojev. Dela bodo postavili na ogled v Krajevni knjižnici Mokronog, kjer bodo razglasili tri najboljša dela ter podeli bronasto, srebrno in zlato plaketo ter nagrado za najboljše delo – bon v vrednosti 150 evrov, ki ga podarja Občina Mokronog-Trebelno.

Tradicionalno slikarsko srečanje je pripravila Zveza kulturnih društev Trebnje v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Območno izpostavo Trebnje in Občino Mokronog-Trebelno.

J. Sinur

