Pozor - precej dolenjskih volišč na novih lokacijah!

19.10.2022 | 12:10

Pozorno preberite obvestilo DVK-ja, da se v nedeljo ne boste odpravili na napačen naslov ... (Simbolna slika; arhiv DL)

Novo mesto/Straža/Šmarješke Toplice - Okrajni volilni komisiji 6002 Novo mesto 1 in 6003 Novo mesto 2 s sedežem v Novem mestu opozarjata volivke in volivce na njunem območju, da je na nekaterih voliščih prišlo do sprememb sedežev volišč in volilnih območij.

Gre za posamezna volišča v MO Novo mesto, Občini Straža in Občini Šmarješke Toplice. Spremenjenih naslovov volišč je precej, v omenjenih občinah naj torej volilci, čeprav so navajeni, da leta in leta volijo na istem naslovu, raje dvakrat preverijo, če niso preselili ravno njihovega volišča ...

Vse, ki se bodo v nedeljo, 23. oktobra, udeležili volitev predsednika republike, torej naprošajo, da pred odhodom na volišče res natančno preverijo obvestilo, ki so ga prejeli s strani Državne volilne komisije, na katerem volišču lahko uresničujejo svojo volilno pravico. Pri tem poudarjajo, da bo posamezni volivec primarno vpisan v volilni imenik na volišču po naslovu svojega stalnega prebivališča.

Volišča, na katerih se bo glasovalo to nedeljo, ostajajo nespremenjena tudi za morebitni drugi krog volitev predsednika republike 13. novembra, kakor tudi za lokalne volitve 20. novembra.

M. K.