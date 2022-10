Uredili bodo dodatne prostore za Slakov in Pavčkov muzej in preselili občinsko upravo

19.10.2022 | 13:30

Andrej Kastelic in Martin Gosenca (Foto: Občina Mirna Peč)

Mirna Peč - Mirnopeški župan Andrej Kastelic in direktor gradbenega podjetja CGP Martin Gosenca sta danes podpisala pogodbo za prenovo in energetsko sanacijo nekdanje šolske stavbe v Mirni Peči. Ta je del stavbnega kompleksa Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ki bodo tako prišel do dodatnih prostorov. V prenovljene prostore bodo preselili tudi občinsko upravo.

Celotna naložba bo stala nekaj več kot 2,77 milijona evrov, medtem ko bodo gradbeno-obrtniška dela stala nekaj manj kot 2,56 milijona evrov. Občina bo skoraj 620.000 evrov zanjo dobila iz kohezijskega sklada, razliko bo pokrila z denarjem občinskega proračuna, je ob današnjem podpisu povedal Kastelic.

Prenovljenih nekaj več kot 600 kvadratnih metrov bodo namenili razširitvi muzejske dejavnosti oz. postavitvi še neuresničene stalne razstave o pesniku in rojaku Tonetu Pavčku. V drugih prenovljenih prostorih skupne površine nekaj manj kot 550 kvadratnih metrov bo mesto dobila nova krajevna knjižnica, vanje bodo tudi preselili občinsko upravo, je še pojasnil župan.

Na mirnopeški občinski upravi so navedli, da naložba obsega celovito energetsko prenovo stavbe s tlorisno površino nekaj več kot 3000 kvadratnih metrov, v kateri je do leta 2012 delovala mirnopeška osnovna šola.

Med drugim načrtujejo še izolacijo pročelja, menjavo stavbnega pohištva, izolacijo ostrešja in menjavo kritine, izolacijo tlakov, ureditev krožnega prezračevanja, posodobitev ogrevalnega in sistema hlajenja, menjavo ventilov ogrevalnih teles in namestitev termostatskih, ureditev razsvetljave in osrednjega nadzornega sistema.

Dela bodo začeli novembra, končati pa jih nameravajo do konca prihodnjega leta.

Od omenjene naložbe si poleg prenovljenih prostorov obetajo nekaj več kot 32.300 kilovatnih ur energijskega letnega prihranka in letno skoraj 2,8 tone manj izpusta ogljikovega dioksida.

M. K.

