FOTO: Pahor tekel z mladimi Posavci: ''Zdaj ne bi želel biti nikjer drugje na svetu kot tukaj''

19.10.2022 | 18:40

Krško - Predsednik države Borut Pahor se je v Krškem v podporo prizadevanjem mladih, ki povsod po svetu pozivajo voditelje, naj ukrepajo in poskrbijo za prihodnost planeta, udeležil podnebnega teka Čas se izTEKa, organiziranega pred podnebno konferenco ZN COP27. Ob tej priložnosti je menil, da moramo k ohraniti planeta vsak na svoj način prispevati vsi.

Predsednik republike, sicer častni pokrovitelj podnebnega teka v Sloveniji, je na 426. etapi tekel skupaj z učenci Osnovne šole Leskovec pri Krškem. Pred začetkom teka je učencem zaželel, da bi bila njihova prihodnost mirna, zelena in lepa, da bi v njej uživali mir in blaginjo, izkoristili svoje talente in izpolnili svoje sanje. ''Zdaj ne bi želel biti nikjer drugje na svetu kot tukaj,'' se je pred začetkom teka zahvalil leskovškim osnovnošolcem za prisrčen sprejem.

"Vendar se samo na usodo ne moremo zanesti. Rad bi se vam opravičil v imenu vaših staršev, v svojem imenu, v imenu naših starih staršev, ki nismo znali dovolj poskrbeti za planet. Ta odgovornost je sedaj v veliki meri prenesena na vaša ramena. Kolikor lahko, bomo poskušali vsi skupaj, zdaj - tudi še v vaši mladosti - storiti vse, kar je potrebno za to, da tak planet, miren in varen, tudi dočakate," je dejal.

Poudaril je še, da moramo vsak na svoj način stopiti v akcijo in narediti vse potrebne korake za ohranitev planeta in narave.

Ob množičnem odzivu na podnebni tek po Sloveniji je ocenil, da je zavest med mladimi o pomenu ohranitve planeta največja doslej.

Neprekinjeni štafetni tek se je začel 30. septembra v Glasgowu, ki je lani gostil podnebno konferenco COP26, in v skupni dolžini 7767 kilometrov poteka skozi 18 držav, tudi skozi Slovenijo, vse do Šarm el Šejka v Egiptu, kjer se bo 6. novembra začela letošnja podnebna konferenca COP27. Med svetovnimi voditelji, ki se je bodo udeležili, bo tudi Pahor.

Sporočilo mladih, ki v obliki štafete tekačev, kolesarjev in jadralcev potuje iz rok v roke, je, da je "kakovostno podnebno izobraževanje ključnega pomena, če želimo ljudi vseh starosti opremiti z znanjem in veščinami, potrebnimi za izgradnjo prihodnosti, v kateri lahko vsi uspevajo".

Na dan podnebnega teka v Sloveniji v 160 slovenskih ekovrtcih, ekošolah in ekofakultetah potekajo podnebni dnevi z različnimi dejavnostmi, na katerih sodeluje več kot 32.000 mladih.

Soorganizator podnebnega teka je Mednarodna fundacija za okoljsko izobraževanje (FEE - Foundation for Environmental Education), katere del je tudi program Ekošola, preko katere se Slovenija vključuje v podnebno tekaško pobudo.

