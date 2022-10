Pretep v Brezju, vroče tudi pred bolnišnico

20.10.2022 | 08:15

Ponoči so novomeški policisti prejeli več klicev na pomoč iz naselja Brezje, kjer naj bi se pretepalo več oseb. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj. Policisti so posredovali, vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med tremi kršitelji, starimi 39, 21 in 16 let.

Udeleženci pretepa, ki so bili pod vplivom alkohola, so kasneje iskali zdravniško pomoč v bolnišnici, kjer so morali policisti ponovno posredovati, saj so se poškodovani udeleženci tudi tam sprli in pretepali.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin pretepa. Na podlagi ugotovitev bodo zoper vpletene na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo oziroma jim zaradi kršitev izdali plačilne naloge.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru podjetja v Črnomlju je v noči na sredo nekdo vlomil v kombi in ukradel več motornih žag in bakreno pločevino. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 6000 evrov škode.

Na delovišču pri Beli Cerkvi je v isti noči neznanec vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil okoli 150 litrov goriva.

V noči na sredo je na območju Sel pri Šumberku nekdo iz garaže stanovanjske hiše odpeljal kros motor Kawasaki 250 ccm. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1500 evrov.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju PP Brežice (Brezje pri Veliki Dolini, Loče, Obrežje, Dobova) izsledili in prijeli 26 državljanov Bangladeša, 18 državljanov Indije, deset državljanov Iraka, deset državljanov Gvineje, sedem državljanov Afganistana, dva državljana Pakistana in državljana Burundija. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

B. B.