Macedoni še enkrat napovedal kandidaturo

20.10.2022 | 12:30

Gregor Macedoni

Novo mesto - Potem ko je informacijo, da se bo potegoval še za svoj tretji županski mandat, aktualni novomeški župan Gregor Macedoni na novinarski konferenci sporočil že na začetku marca, je to davi na istem mestu v restavraciji Hostla Situla storil še enkrat.

Gregor Macedoni bo tudi tokrat kandidiral s podporo volivcev, katerih podpisov so tako kot za njegovo kot tudi za kandidaturo njegove liste za občinski svet zbrali dvojno število. Potem ko so pred osmimi leti dobili v svetu tri, pred štirimi leti pa deset svetnikov, dober izid v Macedonijevem volilnem štabu pričakujejo tudi tokrat. Čeprav kandidira s podporo volivcev, pa je Macedoni neposredno pred predstavitvijo svoje kandidature omenil, da naj bi ga aktivno ali vsaj na načelni ravni podprle tudi stranke NSi, SDS, SLS in Desus, a uradno podporo bodo morale, kot je poudaril, izreči same.

Med glavnimi nalogami, ki ga čakajo v tretjem mandatu, če bo izvoljen, je Macedoni izpostavil več projektov, od katerih so nekateri že v teku: gradnjo vzhodne in zahodne obvoznice z novima mostovoma prek reke Krke, ki jo bo gradil Dars oziroma bo investitor država, prenovo Narodnega doma, povečanje dvorane v Kulturnem centru Janeza Trdine, dokončanje gradnje bazena v Češči vasi, kolesarske povezave s sosednjimi občinami in v samem mestu, gradnjo stanovanj in s tem povezan letos ustanovljeni javni stanovanjski sklad.

O kandidatih Macedonijeve liste za občinski svet je občinska svetnica Jasna Kos Plantan povedala, da na njej ostaja večina istih imen s kandidatne liste izpred štirih let, ki pa bo nekoliko osvežena. Macedoni je ob tem poudaril, da gre za široko ekipo podpornikov, ki v politiki ne iščejo svojih koristi. Macedoni meni, da je bilo v dveh mandatih v Novem mestu storjenega veliko in da so se v tem času razrešile nekatere problematične zgodbe, ki so se vlekle več desetletij. Temu je dodal tudi prepričanje, da dobre rezultate prinese le stabilnost in kontinuiteta dela. Izpostavil je tudi pomen sodelovanja občine s krajevnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami na vseh področjih od kulture in športa do humanitarnih dejavnosti.

