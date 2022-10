Župan trikrat prekinil sejo, proračun na koncu le sprejeli

20.10.2022 | 18:15

Župan Alojzij Kastelic z direktorico občinske uprave mag. Ireno Starič

Zadnja seja v tem mandatu je bila kar burna.

Trebnje - Osrednja točka včerajšnje seje trebanjskega občinskega sveta je bil predlog proračuna za naslednje leto. Zelo se je čutilo, da so lokalne volitve blizu, seja je bila kar trikrat začasno prekinjena, župan Alojzij Kastelic je celo zagrozil z umikom te točke z dnevnega reda. Po več usklajevanjih s svetniki, ki so predlagali kar nekaj sprememb predloga proračuna, je bil vendarle dosežen kompromis, na podlagi katerega je občinski svet potrdil ta temeljni finančni dokument občine.

Direktorica občinske uprave mag. Irena Starič je uvodoma dejala, da v času javne razprave ni prišlo do sprememb predloga proračuna, predvideni prihodki občine znašajo 16,3 milijona evrov, še za 1,9 milijona več pa bo odhodkov. »Glavni namen, zakaj naj bi se zdaj sprejel proračun za naslednje leto, je nadaljevanje že začetih investicij, ki se bodo delno prenesle v leto 2023, v nekaterih primerih zagotovitev dodatnih sredstev, saj postopki javnih naročil niso bili uspešni, nemotena izpeljava zakonskih obveznosti občine, nekaj pa je tudi novih projektov, ki se morajo zaradi sofinanciranja zaključiti v naslednjem letu,« je pojasnila direktorica občinske uprave.

K predlogu proračuna sta bila vložena dva amandmaja. S prvim, ki ga je predstavil prvopodpisani podžupan Jože Avguštinčič (SDS), so se svetniki zavzeli, da se z zadolževanjem občine zagotovi pol milijona evrov za prenovo lokalne ceste Šentlovrenc-Medvedjek in gradnjo pločnika od Račjega sela proti deponiji Globoko, v višini 1,8 milijona evrov pa se prav tako z zadolževanjem zagotovi denar za razširitev telovadnice pri trebanjski osnovni šoli. Mnoge je namreč zmotilo, da je ta naložba ostala zunaj predlaganega proračuna.

Drugi amandma, ki ga je kot prvopodpisana prebrala Špela Smuk (DROT), pa je zajemal kar 26 točk. Predlagano je bilo, da se nekatere postavke v proračunu zmanjšajo, več denarja pa se nameni za gasilce, za razvoj in spodbujanje kmetijstva in za izdelavo dokumentacije za pločnik v Veliki Loki. V proračunu se predvidi denar tudi rekonstrukcijo javne poti na odseku Studenec-Rimska cesta, dokončanje lokalne ceste Trebnje-Repče, širitev pokopališča v Trebnjem, ureditev novega otroškega igrišča, nakup zemljišč potrebnih za širitev telovadnice pri šoli, tekoče vzdrževanje športnega objekta na Cviblju, postavitev plezalne stene v Šentlovrencu, izdelavo gradbene dokumentacije za gradnjo vrtca v Velikem Gabru in drugo.

»Prehajamo v krizno leto, stroški energentov rastejo, inflacija se zaenkrat še ne umirja, zato bo poslovanje občine v naslednjem letu zelo zahtevno. Ti predlogi, ki jih imam na mizi, so v stilu pravljice. Vsak, ki bo na županskem stolu, bo tak proračun izjemno težko izvrševal. Seveda so te zapisane zadeve lepe želje in v tem kontekstu tudi razumem, da vsi, ki boste ponovno nastopali na prihajajočih lokalnih volitvah, si želite, da je to vneseno v proračun,« je dejal Kastelic in odredil 20 minutni odmor, da je z občinsko upravo pregledal oba amandmaja.

Župan se ni strinjal z drugim amandmajem in je dejal, da bo, če ga ne umaknejo, umaknil točko o predlogu proračuna z dnevnega reda. »Ne upam, si prevzeti odgovornosti za takšen proračun, ki ga je nemogoče izvesti, ker je razsipniško naravnan, gremo izven vseh okvirjev, ogrožamo evropske projekte. Če sprejmemo oba amandmaja, mi iz naše občine naredimo občino Šentrupert, ki je pred bankrotom. Na vas je, da se odločite,« je pred odločitev Kastelic postavil občinski svet.

Smukova, je bila jasna, da drugega amandmaja ne bodo umaknili. »Ni razsipniški, ne ogroža niti enega evra evropskih sredstev, za razliko od prvega amandmaja ne povečuje zadolženosti občine, ampak je uravnotežen, pripravljen je odgovorno, vsebuje samo in izključno projekte, za katere ste vi že pred leti obljubljali, da jih boste izvedeli, in so vedno bolj nujni,« je poudarila.

Z njo sta se strinjala tudi Vinko Ribič (SD) in Mateja Povhe (DROT), ki je izpostavila še, da umik točke, ko že poteka razprava, poslovnik občinskega sveta ne predvideva. »Ne glejmo ta proračun kot volilno kampanjo, mislim, da je predlaganih veliko dobrih stvari. Več ljudi je več dni pripravljalo ta amandma. Apeliram, da to točko peljemo naprej,« je poudaril Blaž Ovnik.

A Kastelic je vztrajal pri svojem. Še enkrat je poudaril, da se ne strinja z drugim amandmajem. Predvsem ga je zmotilo, da so svetniki za uravnoteženje proračuna predlagali prodajo nekaterih občinskih nepremičnin in zemljišč. »Na razprodajo boste dali, kar smo v desetletju s težko muko spravili skupaj in tako prišli do zemljišč, da se bodo kraji lahko razvijali,« je zabrusil Kastelic in ocenil, da to vodi občino v propad.

Svetniki se z njim niso strinjali, Miha Sever (DROT) je med vročo razpravo predlagal 15 minutni odmor. V tem času so z županom potekala intenzivna usklajevanja, ki so očitno obrodila sadove. Našli so kompromis, ki je bil sprejemljiv za obe strani. Župan je nato še za eno uro prekinil sejo, da so s sodelavci iz občinske uprave pripravili amandma na predlagana amandmaja.

V proračun so tako med drugim uvrstili projekt razširitve telovadnice pri osnovni šoli, obnovo lokalnih cest oz. poti Šentlovrenc-Medvedjek, Trebnje-Repče, Studenec-Rimska cesta in Račje selo-deponija Globoko, razširitev pokopališča v Trebnjem, ureditev še enega otroškega igrišča in postavitev plezalne stene v Šentlovrencu. Več denarja se nameni za razvoj in spodbujanje kmetijstva, potrebe gasilcev, zagotovi se tudi denar za izdelavo dokumentacije za gradnjo vrtca v Velikem Gabru. Niso pa v proračun uvrstili nakup stavbe KZ Trebnje - Krka v Šentlovrencu, kjer je bila do konca septembra pošta.

Glede prodaje občinskih zgradb in zemljišč pa so v proračun uvrstili, da se proda le objekt nekdanje pošte v Veliki Loki, vse dodatne spremembe proračuna bodo pokrili z naslova prihodkov od plačila komunalnega prispevka in z zadolževanjem v višini 2,4 milijona evrov.

Po premoru je sledilo glasovanje, vsi svetniki so dvignili zelen kartonček.

Besedilo in fotografije: R. N.

