Priporočljiva jesenska cepljenja: proti gripi, covid-19 in pnevmokoknim okužbam! Brezplačno, sočasno.

21.10.2022 | 13:40

Jesenska cepljenja priporočajo zlasti starejšim in kroničnim bolnikom.

Novo mesto - Jesen s hladnejšim vremenom prinaša razne prehlade in gripo. Ker med nami še vedno »živi« tudi covid-19, zaščitni ukrepi pa so milejši, se predvideva, da bo letos gripa bolj močno potrkala na naša vrata. Ne umanjkajo niti razne druge bolezni in kronična obolenja.

Na pomen cepljenja proti gripi, zlasti za starejše, v teh dneh spominja vodja Enote za nalezljive bolezni NIJZ, Območna enota Novo mesto Marta Košir, dr. med., spec. javnega zdravja.

»Starejši od 60 let, še posebej tisti s kroničnimi boleznimi, imajo slabši imunski sistem in se novim okužbam težje uprejo. Cepljenje je pri tem lahko v pomoč, saj je najbolj učinkovit, varen in preprost način preprečevanja bolezni in njenih posledic,« pove Koširjeva.

Gripa je zelo nalezljiva bolezen in pogosta okužba dihalnih poti, pojavlja pa se sezonsko. Povzročajo jo virusi, ki prizadenejo nos, žrelo in pljuča. Običajno jo spremlja povišana telesna temperatura, mrazenje, suh kašelj, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih ter utrujenost. Povzročitelji gripe so le trije virusi (tip A, B in C), a mutirajo, zato je potrebno vsako leto novo cepljenje. Za zaščito je potreben en odmerek cepiva pred vsako sezono gripe.

GRIPA JE NEVARNA

Marta Košir

Kot pove Koširjeva, so cepivo dobili v teh dneh in začenjajo s cepljenjem na območni enoti, izvajajo pa ga tudi izbrani osebni zdravniki in drugi zdravniki. »Gripa se vrača, še zlasti, če zaradi covid-19 ne bo strožjih ukrepov, do česar pa upajmo, ne pride. Posamezne primere gripe smo imeli že poleti,« pove sogovornica in doda, kako v prvem letu epidemije, ob zaprtju države in obveznem nošenju zaščitnih mask ter drugih preventivnih ukrepih gripe skoraj ni bilo. Tudi lani, ko je bilo vse že bolj sproščeno, ni bilo nič posebnega.

Gripa je lahko nevarna. Pri bolnikih s kroničnimi boleznimi, starejših osebah, majhnih otrocih, nosečnicah in osebah z izjemno povečano telesno težo poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti in višjo smrtnostjo. Zato je za te skupine vsakoletno cepljenje še posebej priporočljivo. Ravno tako pa tudi za vse, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe (zdravstveni delavci, druge nujne službe …)

Gripe zadnji dve leti skoraj ni bilo, letos se pričakuje porast okužb.

CEPLJENJE BREZPLAČNO

Cepljenje proti gripi je za osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem brezplačno, prvič pa je letos brezplačno tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam, in sicer za kronične bolnike in vse osebe, stare 65 let in več, pove Koširjeva. Namen cepljenja s pnevmokoknim polisaharidnim cepivom je zaščititi starejše osebe in bolnike s kroničnimi obolenji, ker pri njih obstaja večje tveganje za težak potek pnevmokokne okužbe (okužba krvi, sepsa, meningitis, pljučnica).

NE POZABITI NA COVID-19!

Koširjeva ne pozabi spomniti še na cepljenje proti covid-19, ki zagotovo preprečuje hude oblike bolezni.

»To enostavno kažejo analize podatkov na stotine milijonov cepljenih in necepljenih ljudi v državah, kjer imajo elektronske zdravstvene kartone - v Sloveniji to ni možno. Res je, največ koristi smo imeli po prvem cepljenju. Takrat je bilo neprimerno bolj varno priti v prvi stik z virusom sars-cov-2 preko cepiva kot z okužbo. A tudi še zdaj, v času manj nevarnega omikrona, ko smo se tako ali drugače že vsi srečali z virusom, velja, da je težje zbolevanje bolje preprečiti s cepljenjem kot tvegati in preizkušati svoje zdravje,« pove in doda: »Cepiva in možnosti samozaščite imamo na voljo, le uporabiti jih je treba. Za svoje zdravje in zdravje bližnjih odgovarjamo sami.«

Informacije o cepljenju poiščite pri svojem osebnem zdravniku ali na najbližnjem cepilnem centru.

Nova cepiva proti covid-19 so prilagojena koronavirusni različici omikron. Registrirana so za uporabo pri osebah, starih 12 let in več, ki so že prejele vsaj osnovno cepljenje, od zadnjega cepljenja oz. prebolele bolezni pa je minilo vsaj tri mesece. Še posebej je cepljenje za ogrožene skupine priporočljivo, če je od zadnjega cepljenja minilo več kot šest mesecev. Ta nova cepiva so torej registrirana le za poživitvene odmerke in ne za osnovno cepljenje.

Cepljenje proti covid-19 s poživitvenim odmerkom na NIJZ priporočajo predvsem skupinam z večjim tveganjem za hujši potek bolezni, to je ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem domov za starejše občane oz. socialnovarstvenih zavodov in vsem starejšim od 60 let.

LAHKO SOČASNO

Ker je zdravje skrb za vse, se v primeru suma na covid-19 čimprej testirajte in ob potrjeni okužbi ostanite doma, pravi

Koširjeva in doda, da se cepljenje proti gripi in proti covid-19 lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom, enako velja tudi za cepljenje proti gripi in proti pnevmokoknim okužbam.

Kljub cepljenju pa sta za zaščito zdravja ob intenzivnem kroženju vseh bolezni, ki se med ljudmi prenašajo z okuženimi kapljicami iz dihal, še kako pomembni skrb za odpornost in upoštevanje splošnih samozaščitnih ukrepov, od pravilnega umivanja in razkuževanja rok in uporabe maske naprej.

Besedilo in foto: L. Markelj