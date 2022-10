FOTO: Zgorela drvarnica in avto, delno tudi streha

21.10.2022 | 07:00

Gorel je avto ob drvarnici (Foto: PGD Žalna; slike tudi še drugih PGD spodaj v fotogaleriji)

V sredo ob 18.19 je v naselju Velika Loka, občina Grosuplje, gorelo osebno vozilo, parkirano ob drvarnici in stanovanjski hiši, ogenj pa se je razširil na ostrešje hiše. Pogorela sta drvarnica in avto, delno pa tudi ostrešje hiše. Požar so pogasili gasilci PGD Velika Loka, Grosuplje, Šmarje-Sap, Žalna, Luče, Ponova vas in Spodnja Slivnica.

Peč se je pregrela

Sinoči ob 18.20 je prišlo v naselju Dobravica, občina Šentjernej, v kurilnici stanovanjske hiše do večjega zadimljenja. Gasilci PGD Šentjernej so zavarovali kraj, izključili peč in prezračili prostore. Do pregrevanja peči je prišlo zaradi okvare na elektroniki.

Gorelo drevo ob cesti

Ob 19.48 je v naselju Apnenik pri Boštanju, občina Sevnica, gorelo drevo ob cesti. Gasilci PGD Boštanj so požar pogasili in preprečili nadaljnje širjenje požara v bližnji gozd.

Sinoči brez elektrike

Ob 22.36 je prišlo v Novem mestu, na Drski, v Šmihelu in okolici, do prekinitve oskrbe z električno energijo. Dežurni delavci Elektro Ljubljana so napako odpravili do 23.30 ure.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SELA na izvodu VELIKA SELA;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu R.O. PARTIZANSKA POT.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP C. XV BRIGADE, izvod Nova cesta;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod Desno;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI, izvod Proti Božakovo;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMUK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA, izvod 3. ŠMIHELSKA CESTA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČUČJA MLAKA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna vrtec;

- od 11:00 do 11:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Srednik, nizkonapetostno omrežje – Kostanjevica.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Nova vas Mokrice, nizkonapetostno omrežje – Smer Mokrice desno do picerije med 8.30 in 12. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica grajska, nizkonapetostno omrežje – Resljeva invidualne hiše med 9. in 12. uro in na območju TP Vrbje med 8.30 in 10. uro.

M. K.

Galerija