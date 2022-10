Največ ivanških naložbenih proračunskih sredstev za športni park in ceste

21.10.2022 | 08:40

Ivanški občinski svet (Foto: arhiv; Občina Ivančna Gorica)

Ivančna Gorica - Občinski svet občine Ivančna Gorica je na sredini seji sprejel občinski proračun za leto 2023. Ta predvideva za 20 milijonov evrov prihodkov in 24 milijonov odhodkov. Primanjkljaj bo tako štiri milijone evrov. Za naložbe bodo namenili 9,7 milijona evrov, od tega največ za Športni park ŠC Ivančna Gorica in modernizacijo cest.

Med prihodki si lahko občina največ, skoraj 14 milijonov, obeta od davkov, predvsem davka na dohodek in dobiček, okoli 3,5 milijona evrov bo prejela iz državnega proračuna, od tega med drugim en milijon za Športni park ŠC Ivančna Gorica in en milijon iz naslova sredstev za uravnoteženje razvitosti občin.

Pri pripravi proračuna so na občini upoštevali zdajšnjo povprečnino, ki znaša 647 evrov na prebivalca, zato si lahko iz tega naslova v prihodnjem letu obetajo še nekoliko višje prihodke od načrtovanih. Država in skupnosti občin se so namreč včeraj dogovorili, da bo povprečnina za leti 2023 in 2024 znašala 700 evrov na prebivalca.

Največ odhodkov občine bodo predstavljali izdatki za naložbe, za katere bodo namenili 9,9 milijona evrov. Sledili bodo izdatki za tekoče transferje, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Teh bo za nekaj manj kot osem milijonov evrov.

Med naložbami bo največ denarja namenjenega za Športni park ŠC Ivančna Gorica, in sicer nekaj več kot dva milijona evrov. Za modernizacijo cest bodo namenili okoli milijon, za izgradnjo kanalizacije Spodnja Draga 892.500 evrov, za Kulturno upravni center Ivančna Gorica 736.000, za rekonstrukcijo OŠ Ferda Vesela 665.000, za Javni kanalizacijski sistem Krka 535.000, za Kulturno dvorano Muljava 370.000 in za Tržnico Ivančna Gorica 368.000 evrov.

Na občini ocenjujejo, da bodo imeli ob koncu letošnjega leta na računu 4,2 milijona evrov, zato so jih vključili v proračun za leto 2023.

STA; M. K.