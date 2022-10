Krka stoodstotna na prvem turnirju lige Aba 2, a trener nezadovoljen

21.10.2022 | 08:00

Foto: Liga Aba

Beograd - Košarkarji Krke so bili uspešni tudi na drugi tekmi prvega turnirja lige Aba v Zlatiborju. Po prepričljivi uvodni zmagi proti Sparsu iz Bosne in Hercegovine so včeraj v zadnji četrtini strli odpor Sloge in slavili s 73:67 (20:14, 39:43, 59:56).

Krka je drugi polčas dobila za deset točk, zadnjih deset minut s 14:11, in imela pet igralcev z dvomestnim številom točk. Leon Stergar je dosegel 14 točk, po enajst so jih prispevali Rok Stipčević, Jan Špan in Jurij Macura, deset pa Radosav Spasojević.

Prvi del lige Aba bo tudi letos potekal po turnirskem sistemu, najboljših osem ekip po trinajstih tekmah pa se bo pomerilo v izločilnih bojih. Naslednji turnir bo novembra v Sarajevu.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke:

»Sploh nisem zadovoljen s tem, kar smo prikazali v teh dveh tekmah. Če želimo narediti kaj več, moramo spremeniti veliko stvari. Dve zmagi sta edino, kar se nam je tu dobrega zgodilo, vse ostalo pa je manj od pričakovanega in manj od nekega higienskega minimuma. Smo veliko boljše moštvo, kot pa smo pokazali na tem turnirju. Ampak, živeli bomo s tem in na naslednji turnir prišli pokazat več. Kar se organizacije tiče, vsa čast ABA ligi za organizacijo. Pogoji so zelo dobri, vse je tako kot mora biti. Na turnirski sistem se je treba še navaditi, nam bo na naslednjem turnirju že veliko lažje.«

Krkaši se že v ponedeljek, 24. 10., vračajo k igranju v Ligi Nova KBM, saj jih v Domžalah čaka derbi s Heliosom.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn