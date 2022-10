FOTO: Snovanjci in jutrovci so stari dvajset let. Za jubilej zbornik, pa tudi priznanja

21.10.2022 | 09:45

Zbrani snovanjci in jutrovci z mentorjema na sinočnji prireditvi v Knjižnici Mirana Jarca, kjer so predstavili jubiljeni zbornik.

Rožca Šonc je čestitala vsem ustvarjalcem.

Novo mesto - Tretje življenjsko obdobje je lahko zelo ustvarjalno. To dokazujeta dve sekciji, ki že dvajset let delujeta v okviru Društva upokojencev (DU) Novo mesto: literarna sekcija Snovanja, ki jo že od vsega začetka vodi Terezija Balaževič, in likovna sekcija Jutro, ki zadnjih pet let deluje pod mentorstvom Zdravka Červa.

Ob jubileju sta sinoči v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto predstavili zbornik z naslovom Na svoji poti, ki sta ga pripravili ob 20. rojstnem dnevu, in je izšel v društveni založbi. Z njim sta navdušili marsikoga, tudi predsednico DU Novo mesto Rožco Šonc, ki je v nagovoru čestitala vsem literatom in likovnikom, na katere so v društvu ponosni, saj društvo prepoznavno predstavljajo v lokalnem prostoru ter širše. Zaželela jim je še uspešna nadaljnja leta.

Mateja Robek Zaletelj (na desni) je podeljevala priznanja. Na sliki Rezka Povše.

Ustvarjalci – literati so nastopili s svojimi verzi ali deli besedila, dela likovnikov pa je bilo mogoče videti na ekranu - so ob tej priložnosti prejeli jubilejna priznanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in sicer likovniki področne Ažbetove značke ter literati splošne jubilejne področne značke. Podelili sta jih Branka Škerl in Mateja Robek Zaletelj.

Na svoji poti

Zbornik Na svoji poti je že 12. po vrsti in v njem sta moči združili literarna in likovna sekcija DU Novo mesto. V njem se predstavlja 15 avtorjev literarnih prispevkov ter 16 likovnih ustvarjalcev.

Milan Markelj je spregovoril zbranim.

Mladi glasbeniki so popestrili večer.

Maks Starc ob prebiranju izbrane pesmi o materi.

Kot je na dogodku povedal urednik zbornika in dolgoletni mentor literarne sekcije Snovanja Milan Markelj, so zbornik zasnovali kot spoj svobodnega avtorskega izbora in tematske usmerjenosti. Do te ideje je prišel tako z lastnim literarnim ustvarjanjem kot spremljanjem ustvarjalnosti drugih.

»Snovanjcem sem tako ponudil, da za objavo v jubilejnem zborniku v svojem dosedanjem ustvarjanju poiščejo in izberejo tisto, kar se njim samim kaže kot najbolj njihovo, da izberejo tisto, v čemer sami sebe najbolj jasno prepoznavajo kot literarne ustvarjalce in s čimer sami menijo, da so najdlje prišli na svoji ustvarjalni poti,« je dejal Markelj.

Ideja je bila sprejeta, tudi pri jutrovcih, ki so med svojimi likovnimi stvaritvami izbrali tisto delo, za katerega čutijo, da so z njim kot ustvarjalci najbolj prepoznavni.

Vsak ustvarjalec je tako pregledal, po kateri svoji poti hodi, in izbral nekaj najbolj svojega. Zbornik je zato zelo pester: prinaša zanimiva likovna dela, ter različno branje, saj so avtorji med seboj zelo različni, tako po svojih izobrazbi, življenjskih izkušnjah kot po ustvarjalni moči in hotenjih. Enim literatom je bližnja proza, drugim poezija, spet tretji se najdejo v satiri, …

Na to različnost opozarja tudi naslovnica zbornika – regratova lučka, katere semena letijo naokrog. »Vsakogar kot regratova semena nekam odnese. Ali bodo semena padla na plodna tla, ali bo kaj zrastlo, ali pa bo vse izzvenelo v prazno, je odvisno od tega, po kakšni poti hodiš,« je dejal Milan Markelj, ki je knjigo tudi oblikoval.

Zbornik bo tako zanimivo branje za marsikoga in morda tudi spodbuda za lastno ustvarjalnost ...

Prireditev, ki jo je vodila Slavka Kristan, so popestrile učenke Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.

Besedilo in foto: L. Markelj

