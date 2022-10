Igor Zorčič in Sonce za Korak naprej

21.10.2022 | 10:40

Foto: Robert Ivanšek

Brežice - Na včerajšnji novinarski konferenci Liste Igorja Zorčiča in Sonce so v okviru predstavitve programa, kandidata za župana in liste kandidatov sodelovali Igor Zorčič, Stanko Tomše, Jurij Pezdirc, Rok Capl, Vesna Smrekar in Pija Smukovič.

Igor Zorčič, kandidat za župana Občine Brežice, pravi: »Čas je, da v Brežicah združimo bregove in se povežemo. Imamo močno in kvalitetno kandidatno listo sestavljeno z ljudmi iz gospodarstva, kulture, športa. Potenciali, ki jih imamo na področju gospodarstva in turizma so zelo veliki. Zato smo v okviru programa zastavili jasne cilje, katerim bomo sledili. Ob tej priložnosti vabim vas drage občanke in občani, da se udeležite volitev in oddate svoj glas 20. novembra 2022.«

»Zahvaljujemo se sedanjemu županu in ekipi za delovanje v Občini Brežice, vendar smo mnenja, da je čas za enakovreden razvoj občine in ne samo enega dela ali delov. Lista Sonce se je odločila, da tokrat naredi korak naprej, združi moči in nastopi skupaj z Listo Igorja Zorčiča. Tako je nastala skupna zgodba Liste Igorja Zorčiča in Sonce. Potrebno je imeti prave ljudi na pravem mestu, da se lahko izpeljejo konkretni projekti, ki smo si jih zastavili v okviru programa. S skupno listo verjamem, da bomo naredili korak naprej za Brežice«, je povedal podžupan Občine Brežice in podpredsednik Liste Sonce Jurij Pezdirc.

Kandidati za občinski svet občine Brežice na Listi Igorja Zorčiča in Sonce so enotnega mnenja, da so se združili, ker imajo občino Brežice radi ter ji želijo vrniti tisto, kar je že nekoč bila: središče posavskega in turističnega dogajanja. Potrebno pa se bo povezovati ter biti aktiven na vseh področjih.

Rok Capl pravi: «V mandatu od leta 2022 do leta 2026 bomo naredili korak naprej na področju gospodarstva, turizma, kmetijstva, črpanja nepovratnih sredstev ter povezovanja in sodelovanja z mladimi in upokojenci.«

Kot ključne projekte za korak naprej navajajo: zaporo dela mestnega jedra v Brežicah; vinsko fontano Bizeljsko; Šentvid - razgledno točko; Gospodarsko cono Jesenice na Dolenjskem; razvoj cone ob brežiški obvoznici, civilnega in logističnega centra na letališču Cerklje ob Krki; glavno tribuno na nogometnem stadionu Brežice; konec Schengena s 1.1.2023, zato ureditev skupnih projektov z zagrebško županijo in mestom Zagreb ter dodatno sodelovanje na področju športa, kulture in šolstva.

M. K.