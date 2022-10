Zgrajena (in odprta) kanalizacija Ulice pod gozdom

21.10.2022 | 13:10

Trak sta prerezala Andrej Kavšek in Cvetka Planinc. (Fotografije: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je skupaj z najstarejšo prebivalko v Ulici pod gozdom Cvetko Planinc danes uradno predal namenu novozgrajeno kanalizacijo v ulici. Vrednost investicije izgradnje 720 metrov fekalne kanalizacije s 35. jaški, asfaltiranja celotne širine poškodovanih cest površine 2.050 m2 ter javne razsvetljave in zamenjave salonitnih vodovodov je nekaj manj kot 404 tisoč evrov, so sporočili iz črnomaljske občine.

Izgradnja kanalizacije je del projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe - Občina Črnomelj - Kanalizacija Črnomelj 2. del, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Kavšek je izpostavil, da je bilo potrebnega veliko sodelovanja tudi s strani prebivalcev ulice: »Pri investicijah v infrastrukturo, še posebej tam, ko je že nekaj starejšega narejeno, vedno obstaja možnost in potreba po dodatnih nepredvidenih delih. Izgradnja kanalizacije na zahtevnem terenu je vedno proces, v katerem je težko zadovoljiti želje vsakega posameznika, ker obstaja projekt in gradbeno dovoljenje za točno določene posege, zelo ozko namensko sofinanciranje države, na vseh nas pa je, da gremo en drugemu nasproti, kolikor je v naših zmožnostih. Mislim, da se je tudi tukaj to pokazalo kot način, ki kljub vsemu daje dobre rezultate.« V imenu prebivalcev se je občini in izvajalcem zahvalil Peter Dichlberger.

Za pester kulturni program so ob odprtju poskrbeli učenci iz OŠ Mirana Jarca Črnomelj - Peter Kmetič, Gregor Kmetič, Špela Škof, Leon Spreizer in Anže Simčič, za scenarij in vodenje prireditve pa JSKD OI Črnomelj.

M. K.

