Gregor Kaplan znova za župana Trebnjega

21.10.2022 | 13:30

Da bo kandidiral za župana Trebnjega, je Gregor Kaplan včeraj javno razglasil v družbi poslanke in poslanca Gibanja Svoboda Jožice Derganc in Lenarta Žavbija.

Gregor Kaplan

Trebnje - Na novinarski konferenci se je včeraj predstavil mag. Gregor Kaplan, kandidat Gibanja svoboda Trebnje za trebanjskega župana. Kar nekaj časa okleval z odločitvijo, da se ponovno poda v boj za županski stolček; kandidiral je že na lokalnih volitvah pred štirimi leti. »Številni so me nagovarjali in po temeljitem premisleku ter ob podpori največje vladne stranke Gibanja Svoboda sem ponovno sprejel za izziv,« je povedal Kaplan, ki je zaposlen na ministrstvu za obrambo, kjer je vodja sektorja za vojnw veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, pred tem je 15 let delal na ministrstvu za zunanje zadeve.

Po njegovih besedah Trebnje zadnjih 16 let stagnira. »Imamo pogorišče na področju šolstva, nimamo primernih športnih dvoran za kolektivne športe in še bi lahko našteval,« izpostavlja. Zato med svoje prioritete uvršča gradnjo druge osnovne šole v Trebnjem in ureditev prostorov za glasbeno šolo s primerno koncertno dvorano. Podpira projekt razširitve obstoječe telovadnice pri osnovni šoli, s tem bodo izboljšali pogoje za domači rokometni klub in nasploh za vse otroke, da ne bodo več vadili v poznih urah. »Energijska oskrba je tudi točka našega programa. Zavzemal se bom, da se na vse javne stavbe v občini namesti fotovoltaika, na ta način bomo precej zmanjšali stroške danes zelo dragih energentov,« pravi Kaplan, ki v ospredje postavlja tudi kulturo in turizem v občini. Po njegovih besedah so tukaj nazadovali, društva, ki so povezana s kulturo, nimajo primernih prostorov, knjižnica se stiska v premajhnih prostorih, pogreša tudi kakšen muzej, saj ima Trebnje kaj pokazati. Po njegovem mnenju bi ga lahko uredili v prostorih nekdanje Grmade, kjer bi svoje mesto našel tudi turistično-informacijski center, prostore pa bi tam imeli tudi mladi. Če bo izvoljen za župana, se bo zavzemal tudi za še večjo samooskrbo z lokalno hrano. Razmišlja o tem, da bi v neposredni bližini uredili prostor za tržnico, kjer bi bila naprodaj hrana iz domačih kmetij.

Predstavili so tudi listo kandidatov, ki se bodo potegovali za izvolitev v občinski svet.

Besedilo in fotografije: R. N.