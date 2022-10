Županske volitve v Beli krajini: V Semiču vse jasno

21.10.2022 | 14:00

Polona Kambič (Foto: arhiv DL)

Črnomelj, Metlika, Semič - Včeraj se je iztekel rok za vložitev kandidatur za lokalne volitve, ki bodo 20. novembra 2022.

V Črnomlju je poleg aktualnega župana Andreja Kavška, ki se na volitve podaja s podpisi volivcev in podporo Liste za razvoj, kandidaturo vložila še nekdanja županja Mojca Čemas Stjepanovič, ki bo kandidatka Gibanja Svoboda.

Precej večja gneča in s tem obet drugega kroga se kažeta v Metliki. Kandidaturo so poleg župana Darka Zevnika (SD) vložili še podžupanja Martina Legan Janžekovič, ki je kandidaturo vložila s podpisi volivcev in podporo Liste za povezovanje in razvoj, predsednik Športne zveze Metlika Vanja Vlah (podpisi volivcev) in Aleksandar (Sašo) Polšak (Naprej Slovenija).

Vse pa kaže, da je že zdaj jasen razplet županskih volitev v Semiču. Z občinske volilne komisije nam pred uradno potrditvijo kandidatur sicer niso hoteli zaupati podatkov, a smo neuradno izvedeli, da so prejeli le eno kandidaturo, ki jo je vložila županja Polona Kambič, ki bo kandidirala s podpisi volivcev in podporo gibanja Zdrava družba.

B. B.