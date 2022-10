FOTO: Mladim znanstvenikom že 52-tič podelili Krkine nagrade

21.10.2022 | 14:40

Prejemniki velikih Krkinih nagrad s predsednikom uprave in generalnim direktorjem Jožetom Colaričem in dr. Alešem Rotarjem, članom Krkine uprave in predsednikom Sveta Sklada Krkinih nagrad. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - V novomeški Krki so danes mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta jih na slovesnosti izročila 31 mladim raziskovalcem. Med njimi jih je pet prejelo veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo, in sicer dr. Maja Bjelošević Žiberna in dr. Ana Dolšak iz ljubljanske Fakultete za farmacijo, dr. Anja Kristl in dr. Nejc Petek iz ljubljanske Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter dr. Tina Vida Plavec iz Inštituta Jožef Stefan. Ti so rezultate svojega raziskovalnega dela predstavili tudi na simpoziju, ki je potekal pred podelitvijo nagrad.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je ob tej priložnosti izpostavil: »Krkine nagrade že 52 let rastejo skupaj s Krko, se spreminjajo in prilagajajo družbenemu razvoju. Kar je najpomembnejše, prispevajo k usmerjanju mladih v raziskovanje, kritično razmišljanje, zavzeto učenje, timsko delo in ne nazadnje tudi v podjetnost.«

V spremljajočem zborniku letošnjih Krkinih nagrad je dr. Aleš Rotar, član uprave in predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, zapisal: »V času neprestanih sprememb v družbi in svetu je malo stalnic. Ena od njih pa gotovo ostaja: znanje. Letošnje Krkine nagrade nas ponovno utrjujejo v prepričanju, da smo na pravi poti. Vse naloge, posebej pa nagrajene, dokazujejo, da je za uspešno raziskavo potrebno združiti odličnost s pronicljivostjo in vztrajnostjo.«

Prejemniki 52. Krkinih nagrad

Kakovost del na visoki ravni

Odziv na razpis za 52. Krkine nagrade je tudi letos izpolnil pričakovanja Znanstvenega odbora Sveta Krkinih nagrad. Tematika nalog je v zadnjih letih povezana s panogami, kot so farmacija, kemija, medicina, biotehnologija in druge sorodne vede.

Umetniški del slovesnosti je bil v rokah Anton Podbevšek Teatra.

»Kakovost in znanstvena vrednost prijavljenih nalog sta na visoki ravni. Posamezne naloge, posebej nekatere srednješolske in tudi magistrske študentke naloge, daleč presegajo pričakovano kakovost in znanstveno relevantnost na omenjenih izobraževalnih stopnjah. To kaže, da lahko mladi raziskovalci z dobro izbiro raziskovalnega izziva, predanostjo reševanju in raziskovanju ter podporo in usmerjanjem mentorjem in raziskovalnega okolja dosežejo izjemne rezultate,« je ocenil prof.dr. Franc Vrečer iz Znanstvenega odbora Sklada Krkinih nagrad.

In ker so bile naloge zelo kakovostne, so študentom podelili tudi 35 posebnih pohval za raziskovalno nalogo in 35 Krkinih priznanj. Doslej pa je Krkino nagrado prejelo že 3044 mladih raziskovalcev.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

