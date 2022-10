Županske volitve na Novomeškem: V Novem mestu prvič le dva kandidata, drugje bolj pestro

21.10.2022 | 16:00

V Šmarjeških Toplicah se obeta dvoboj med županom Marjanom Hribarjem in nekdanjo županjo Bernardko Krnc, ki se je pred štirimi leti končal z izredno tesno razliko in številnimi pravnimi zapleti.

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je do predpisanega roka prejela le dva kandidaturi za župana. Na volitvah 20. novembra bo županu Gregorju Macedoniju, ki se na volitve podaja s podpisi volivcev in podporo svoje Liste Gregorja Macedonija, tretji zaporedni mandat skušal preprečiti Srečko Vovko, kandidat SD. To je sploh prvič, da se bosta za županski položaj v Novem mestu potegovala le dva kandidata.

Precej bolj pester in s kar nekaj presenečenji pa je nabor kandidatov v okoliških občinah.

V Žužemberku se bo za nov mandat potegoval župan Jože Papež, kandidat NSi, kandidirala pa bosta še nekdanji dolgoletni župan Franc Škufca (s podpisi volivcev) in nekoliko presenetljivo tudi občinski uslužbenec in predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc (Lista volivcev LESK), ki se na županske volitve podaja prvič.

V Dolenjskih Toplicah bodo imeli štiri kandidate. Poleg župana Franca Vovka (skupina volivcev) so kandidaturo vložili še nekdanji občinski svetnik Bojan Potočar (SDS), svetnica Mojca Šenica (SD) in podžupan Jure Filipović (s podpisi volivcev).

V Straži se bosta pomerila župan Dušan Krštinc (Martin Krštinc in skupina volivcev RIOS) ter svetnik LKOS-a Samo Jakljič (Robert Kren in skupina volivcev).

Enaka ponudba kandidatov kot na prejšnjih volitvah bodo imeli volivci v Mirni Peči. Župan Andrej Kastelic kandidira s podpisi volivcev, nekdanji župan Zvonko Lah pa je kandidat Zelenih Slovenije.

Kdo se bo pomeril na županskih volitvah v Šmarjeških Toplicah? Predsednica občinske volilne komisije Klementina Zame nam je potrdila le, da sta do predpisanega roka prispeli dve kandidaturi. Neuradno smo izvedeli, da sta ju vložila župan Marjan Hribar ter nekdanja županja Bernardka Krnc. Tesen boj med njima pred štirimi leti je bil končan šele po večkratnem preštevanju glasov.

V Škocjanu in Šentjerneju so stvari mnogo bolj jasne. V Šentjerneju se bo za nov mandat potegoval Jože Simončič (Peter Cvelbar in skupina volivcev), na volitve pa se kot kandidat SDS podaja še novoimenovani predsednik strankinega občinskega odbora Aleš Trbanc.

Župana bodo v prvem krogu volitev dobili tudi v Škocjanu. Sedanjemu županu Jožetu Kaplerju (SDS) bo nov mandat tako kot na prejšnjih volitvah skušal preprečiti Franci Kocjan (SLS).

B. B.