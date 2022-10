104-letnica Marija Žveglič: ''Bog je menda kar pozabil name!''

22.10.2022 | 18:30

Mariji Žveglič so za 104. rojstni dan iz srca čestitali (od leve) Janez Turk, Ivanka Jeglič in šmarješki župan Marjan Hribar. (Foto: Občina ŠT)

Orešje pri Šmarjeti - Te dni je 104. rojstni dan praznovala Marija Žveglič, dolgoletna stanovalka šmarješkega zasebnega doma starejših v Orešju, Penziona Sreča. Gre za najstarejšo občanko občine Šmarješke Toplice, menda tudi za najstarejšo Dolenjko – nihče točno ne ve, ali ji je v letih kdo kos.

Slavljenka Marija oz. Mari, kot ji rečejo, je vesela tega jubileja, saj rada živi, smrti pa se tudi ne boji. Prejela je mnogo čestitk, zelo pa se je razveselila tudi obiska in šopkov cvetja prvega moža občine Šmarješke Toplice Marjana Hribarja ter predsednika Krajevne organizacije Rdečega križa Šmarjeta Janeza Turka. En šopek je namenila kar za okrasitev farne cerkve, saj je Mari zelo verna.

Zdravje ji še dobro služi

Kot pove njena nekdanja soseda iz Gorenje vasi pri Šmarjeti Ivanka Jeglič, ki ji je vrsto let pomagala že prej, da je lahko bivala doma, pa tudi zdaj v domu jo redno obiskuje in razveseljuje s klepeti in raznimi dobrotami, je slavljenka še neverjetno čila za svoja leta. Zdravil skoraj nima, le bolj slabo sliši, sicer pa je še zbrana, veliko bere, zlasti verski tisk, saj je globoko verna, posluša radio Ognjišče, rada se pogovarja s sostanovalci. Ne izpusti tudi maše v domu enkrat na mesec, na kateri zagnano sodeluje in prepeva.

»Z Mari je lepo poklepetati o marsičem. Zanima jo, kaj se dogaja v Gorenji vasi, kako kdo napreduje, kaj se dela v občini, v Sloveniji, itd. Rada je na tekočem. Uporablja še tudi mobitel in ima stike z marsikom,« pripoveduje Jegličeva, ki jo ko kot izvrstna gospodinja in pekačica rada razveseli s kakimi sladkimi dobrotami. A Mari jih vedno deli s sostanovalci. Sicer ima zanimiv značaj – je zelo odkrita in direktna, ima pa tudi poseben smisel za humor.

»Tako npr. malo v šali, malo pa morda zares, pravi, da je menda še Bog pozabil nanjo. Morda pa me je pustil zato še tu, da molim za vse ljudi,« o njej pripoveduje Ivanka. Stoštiriletnica ima še vedno zelo rada svinjino, obožuje pa tudi grozdje.

Zanimivo življenje slavljenke

Njeno življenje je zanimivo. Marija Žveglič je Novomeščanka, ki je živela pod Kapitljem. Rodila se je v številčni družini devetih otrok, dva sta že majhna umrla. Danes je živa le še Marija. Med mamo Nežo, ki je bila doma iz Bele Cerkve, in očetom Janezom, ki je bil Suhokranjec, je bilo kar trideset let razlike. A sta se lepo razumela. 104-letnica je ob stoletnici povedala, da ji je oče, ki je bil krojač in je doma šival, kmalu umrl.

»Mladost sem preživela ne v revščini ne v izobilju, temveč skromno. Vsi otroci smo morali že v otroštvu pošteno poprijeti za delo,« je dejala ob našem srečanju Marija. V Novem mestu je končala meščansko šolo, kot šivilja pa je bila zaposlena pri krojaču na Glavnem trgu. Danes ima pokojnino po možu.

Z možem se lepo razumela

Sama otrok nima, se je pa tudi bolj pozno poročila, pri 51 letih, in sicer z vdovcem Jožetom, ki je bil takrat star 69 let. Spoznala ga je na kapiteljskem koru, kjer je bila Marija vrsto let pevka – ponosna je, da je pela pri zborovodji, znanemu skladatelju Ignaciju Hladniku. Z možem sta bila poročena dvanajst let. Pravi, da sta se zelo lepo razumela. Po njegovi smrti se je pred 35 leti preselila v Gorenjo vas pri Šmarjeti, kjer je živela skupaj s sestrama. Ko je ostala sama, je ob pomoči sosede Ivanke Jeglič vztrajala še 25 let, dobrih pet let pa je zdaj v domu starejših.

Tu se dobro počuti in tudi sostanovalci jo imajo radi. Tudi z njimi je popraznovala 104. rojstni dan – častila je pijačo, Ivanka ji je spekla sladice. Seveda ji je čestitala tudi Jožica Pirkovič v imenu Penziona Sreča, vsi skupaj pa so zapeli: Kolkr kapljic tolko let ..."

Sicer pa slavljenka recepta za dolgo življenje ne izda, ker pravi, da ga ne pozna in ga ni nikjer prebrala.

L. Markelj