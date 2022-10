Letina cvička in sortnih vin po oceni kralja cvička vrhunska

22.10.2022 | 15:00

Janez Colnar mlajši (Foto: arhiv; I. Vidmar)

Novo mesto - Letošnja letina tako cvička kot tudi sortnih vin bo vrhunska, in sicer tako po kakovosti kot po količini, je povedal kralj cvička Janez Colnar mlajši iz Novega mesta. Kot je dodal, je šlo vinogradnikom letos na roko tudi vreme, saj po dolgih letih vsaj na Dolenjskem ni bilo pozebe, poletno sušo pa je omililo jesensko deževje.

"Tako po količini, ki je v desetletnem povprečju, kot po kakovosti bo letnik letošnjega cvička zelo dober," je povedal Colnar.

Podobno velja za sortna vina. "Alkoholna stopnja bo zelo visoka. Vina bodo bogata in polna. Ko bodo odležala svoj čas v lesenih sodih in nato naprej v steklenicah, bo to eden boljših letnikov v zadnjih letih," je dejal.

Colnar mlajši sicer nadaljuje tradicijo stare vinogradniške družine Colnar s Trške gore pri Novem mestu. Maja letos je bil na Festivalu cvička v Novem mestu okronan tudi za kralja cvička.

Na vprašanje, kako nastane dober cviček, odgovarja, da z "ogromno odrekanja, veliko dela v vinogradu ter nadzorom celotnega procesa". "Pomembna sta fermentacija in hlajenje ter to, da so vsi postopki izvedeni v pravem času. To pomeni, da ne smeš zamujati in da si v mesecu in pol, kolikor traja postopek od trgatve do pridelave vina, z mislimi pri stvari, sicer gre delo celotnega leta v franže," je bil slikovit.

Pri proizvodnji vina je zanj pomembno, da mu je vino osebno všeč, ker bo šele potem všeč tudi kupcem. Nasploh mu je bolj pomembna kakovost kot količina, zato nima pomislekov, če je treba s trte predčasno potrgati odvečno grozdje, da dobijo boljšo kakovost.

Priljubljenost cvička po njegovih beseda v zadnjih letih splošno gledano upada, saj se povečuje priljubljenost belih vin. Tudi zato se zdi Colnarju pomembno, da vseskozi izboljšujejo njegovo kakovost, ne samo v njihovi vinski kleti, temveč tudi širše v regiji, in da naredijo najboljše, kar znajo.

Cviček je unikatno rdeče suho vino, pridelano iz rdečih in belih sort grozdja, značilno zgolj za ozko vinorodno območje Dolenjske. Njegove glavne lastnosti so nizka alkoholna stopnja, nizka vsebnost nepovretega sladkorja, svežina in pitkost. Vino vsebuje vsaj štiri različne sorte, od katerih je več kot dve tretjini rdečih in skoraj tretjina belih vinskih sort. Nosilni sorti sta rdeča žametovka in bela kraljevina, v vinu pa se mešajo tudi modra frankinja, portugalka, laški rizling ali rumeni plavec, je zapisano na spletni strani www.slovenia.info.

Po oceni Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto v Sloveniji letno pridelamo okoli 10 milijonov litrov cvička.

STA; M. K.