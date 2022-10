Ponoči z avtom v ograjo; gnojevka na cesti

22.10.2022 | 08:20

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Minulo noč ob 0.35 je na cesti Kočevje – Ribnica v bližini naselja Nove Ložine v občini Kočevje osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci PGD Kočevje so odklopili akumulator in posuli po vozišču iztekle tekočine. V nesreči je bila ena oseba poškodovana.

Spirali cesto

Včeraj ob 17.22 je bila po cesti Škovec - Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, občina Trebnje, razlita gnojevka. Gasilci PGD Velika Loka so madež na dolžini okoli enega kilometra in pol sprali z vodo. Poročajo, da so cesto čistili tri ure in pri tem porabili 20.000 litrov vode.

Gasilci odpirali avto

Ob 15.10 so na Cesti krških žrtev v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOGALANT.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.