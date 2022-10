Županske volitve v Posavju: Vsaj dva nova župana

22.10.2022 | 09:40

Novega župana bodo dobili v Krškem, kjer se poslavlja Miran Stanko (na fotografiji), in v Kostanjevici na Krki. (Foto: MOKK)

V Posavju se tako rekoč v vseh občinah obetajo napete županske volitve, nova župana pa bodo dobili vsaj v dveh občinah.

V Mestni občini Krško se bo za mesto, ki ga po desetih letih zapušča mag. Miran Stanko, potegovalo pet županskih kandidatov in kandidatka: nekdanji poslanec Dušan Šiško, ki kandidira s podpisi volivcev in podporo liste Liste Dušana Šiška Energično za Krško, kandidat Gibanja Svoboda Aleš Zorko, kandidat vladajoče SLS odvetnik Iztok Starc, svetnik Jože Olovec (SDS), sekretarka OOZ Krško Janja Starc (skupna volivcev) ter kriminalist in ljubiteljski kulturnik Janez Kerin (skupina volivcev in lista društva Modra smer).

Z manj kandidati, a zato nič manj napet boj, se obeta v Brežicah, kjer bosta novo izvolitev županu Ivanu Molanu (Dražen Levojević in skupina volivcev) skušala preprečiti skupna kandidatka Gibanja Svoboda, Levice, SD in DeSUS pravnica in kulturnica Mojca Florjanič ter nekdanji predsednik državnega zbora Igor Zorčič (Rade Iljaž in skupina volivcev).

"Prave" volitve bodo imeli po osmih letih spet v Sevnici, saj bo imel župan Srečko Ocvirk (SLS) za razliko od zadnjih volitev tokrat protikandidata. To bo Aleš Žibret, ki se na volitve podaja s podpisi skupine volivcev ter podporo SDS in Gibanja Svoboda.

V Kostanjevici na Krki je bil pred štirimi leti za svoj drugi mandat izvoljen pred nekaj meseci preminuli Ladko Petretič. V boj za županski stolček vstopajo trije kandidati: podžupan v funkciji župana Robert Zagorc (skupina volivcev), občinska svetnica Melita Skušek (skupina volivcev) in mladi Alen Lenič (NSi).

B. B.