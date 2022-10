Novomeška Termotehnika prevzela podjetje Mago

Novo mesto - Novomeška družba Termotehnika, ki se ukvarja s prodajo cevnih inštalacij, ogrevanja in kopalnic, je prevzela sežansko podjetje Mago, katere dejavnost zajema prodajo ogrevalne tehnike ter inštalacijskega materiala. Za združitev so se odločili zaradi močnejšega nastopa na trgu in večjega nabora izdelkov, so povedali na včerajšnji novinarski konferenci.

Kot je pojasnila lastnica in investitorka podjetja Termotehnika Susanne Schneider, so že nekaj časa iskali podjetje z enakimi vrednotami, ki so ga nato prepoznali v družbi Mago.

Združitev podjetij so izpeljali na podlagi predhodnih izkušenj s prevzemom podjetja Petrokov, ki deluje na Hrvaškem, leta 2012. "Združitev je potekala na več ravneh, od sistema, programov, nabora izdelkov kot tudi vlaganja v kader, kar se je izkazalo za dobro potezo," so Schneiderjevo še povzeli v sporočilu za javnost in dodali, da so se na podlagi te izkušnje odločili tudi za prevzem Maga.

Solastnica in direktorica podjetij Termotehnika in Petrokov Simona Zavratnik je spomnila na krizo podjetja Termotehnika leta 2011, ki so jo rešili s sanacijo in stabilizacijo. Na mesto direktorja je leto 2019 stopil Matej Cvetek, ki je poudaril, da so v zadnjih letih s pomočjo ekipe uspeli pospešiti rast in razvoj podjetja.

Leta 2019 so prenovili poslovno enoto v Ljubljani, leta 2020 pa preselili lokacije poslovnih enot v Celju in Mariboru. Lani so prenovili še poslovno enoto in sedež podjetja v Novem mestu. Letošnja združitev s podjetjem Mago bo po besedah direktorja omogočila širitev trga na zahodni del države.

Zdaj že nekdanji lastnik podjetja Mago Roberto Reganzin je na novinarski konferenci izpostavil, da so bili tudi sami v fazi iskanja partnerja. Ideja o združitvi obeh podjetij se mu je glede na gospodarske napovedi zdela prava odločitev in ob tem izrazil veselje nad novimi skupnimi uspehi pod imenom Termotehnika, so zapisali v sporočilu za javnost.

