Nadzorni odbor ni odkril nepravilnosti

23.10.2022 | 11:00

Foto: Lapego

Mokronog - Poročali smo že, da je župan Občine Mokronog – Trebelno Anton Maver na zadnji seji občinskega sveta svetnikom sporočil, da se bo vendarle potegoval za nov štiriletni mandat, čeprav je še pred kratkim zatrjeval, da se po šestnajstih letih poslavlja od vodenja občine.

To je storil ob koncu seje, na kateri pa je bilo živahno pri poročilo o nadzoru nadzornega odbora. Ta je sicer ugotovil, da je občina pri nadzorovanih projektih ravnala gospodarno.

Nadzorni odbor je, kot sporočajo z občine, na pobudo članice občinskega sveta opravil pregled treh občinskih dejavnosti, in sicer javnega naročila preboj Radna vas, asfaltiranja odseka ceste v Gorenjih Laknicah in v Češnjicah ter nakupa vrtnega traktorja za košnjo in urejanje zelenic, predvsem pa brežin. Pri tem je ugotovil, da občina na nekatere okoliščine nima vpliva, da pa je v vseh nadzorovanih primerih ravnala gospodarno in korektno. »Ugotovitve so pokazale, da občinska uprava vodi postopke in projekte racionalno in kot dober gospodar išče primerne rešitve, se ustrezno odziva na okoliščine in se odloča v dobrobit občanov. Vesel sem, da to prepoznava večina prebivalcev v naši občini,« je ob tem povedal župan Anton Maver.

Ostali sklepi:

Občinski svet je med drugim potrdil spremembo odloka o ustanovitvi JP Komunala Trebnje zaradi preimenovanja ulice, kjer ima podjetje sedež. Spremembe so tudi v odloku o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo, in sicer zaradi aktivnosti, s katerimi v občini zagotavljajo oskrbo s kakovostno pitno vodo tudi na območjih, kjer javnega vodovoda doslej ni bilo, občinski svet pa se je strinjal tudi s postopnim prehodom na daljinsko odčitavanje porabe vode.

Pred bližajočimi se volitvami v državni svet so za elektorja izvolili Antona Mavra, za kandidatko za članico Državnega sveta RS pa Snežko Bizjak.

M. K.

