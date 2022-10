Začenja se prenova državne ceste in izgradnja pločnika v Birčni vasi

23.10.2022 | 17:00

Cesta mimo šole (Foto: MONM)

Novo mesto/Birčna vas - V ponedeljek, 24. oktobra 2022, bodo stekla dela za ureditev skoraj 700 metrov dolgega odseka državne ceste v Birčni vasi od podružnične osnovne šole do železniškega podhoda. Dela se bodo začela z ureditvijo obstoječih cestnih priključkov na državno cesto. Izvajalec CVP zato med 24. in 26. oktobrom med 7. in 18. uro najprej načrtuje popolno zaporo lokalne ceste pri podružnični osnovni šoli, kjer bo za potrebe gradnje potekala sečnja dreves, sporočajo z rotovža. Obvoz za stanovalce bo potekal po cesti Birčna vas–Veliki Podljuben–Petane in obratno, vsak dan po 18. uri pa bo promet sproščen.

Dela na državni cesti mimo osnovne šole do železniškega podhoda se bodo s sečnjo dreves in nato gradnjo začela predvidoma po 2. novembru, promet bo urejen z delno zaporo in bo potekal izmenično enosmerno s semaforji.

Ureditev državne ceste v Birčni vasi obsega prenovo ceste, izgradnjo manjkajočega pločnika, javne razsvetljave, dveh avtobusnih postajališč, obračališča in dostopnih poti in navezav na obstoječe lokalne ceste. Vrednost del je več kot 1,16 milijona evrov, pri čemer bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo prispevala približno 930.000 evrov, preostanek pa Mestna občina Novo mesto.

M. K.