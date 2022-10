Dimniški požar

23.10.2022 | 08:15

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 14.12 so v Prelesju, občina Šentrupert, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentrupert so pogasili požar, dimnik pregledali s termo kamero in ga očistili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 7:45 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SODIŠČE NM;

- od 8:15 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLSKA;

- od 9:30 do 10:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER NM;

- od 10:45 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG;

- od 13:15 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP NA LAZU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Brežice na območju TP Brežice hladilnica, Brežice opekarna, Brežice silosi in Kovis Brezina predvidoma med 7.30 in 12. uro, na območju TP TRZ Slovenska vas 1, TRZ slovenska vas 4 in Berex predvidoma med 8. in 11. uro in na območju TP Obrežje mejni prehod predvidoma med 11.30 in 14. uro; na nadzorništvu Krško mesto pa na območju TP Inkubator Vrbina, Krško hladilnica in MFE Evrosad predvidoma med 6.30 in 9. uro, na območju TP Leskovec obrtna cona predvidoma med 9.15 in 11. uro in na območju TP Videm SDK predvidoma med 11.15 in 13. uro.

M. K.