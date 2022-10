Odbojkarji Krke in Žužemberka z zmago, poraz za Kostanjevičane

23.10.2022 | 08:40

Fotografije s tekme Krka : Črnuče II (tudi spodaj v fotogaleriji): MOK Krka

V tekmi četrtega kroga državnega prvenstva sta se v Novem mestu pomerila Krka in Črnuče II. Novomeščani so z novo lepo predstavo prišli še do četrte zaporedne zmage, tokrat s 3:0 (16, 10, 17). Za Krko sta se izkazala Pušnik (10 točk) in Hvala (8), pri gostih pa sta po 6 točk zbrala Elikan in Lenič. Krka bo v prihodnjem krogu gostovala v Mislinji.

1.B DOL, 4. krog

Krka - Črnuče II

3:0 (16, 10, 17)

ŠD Marof Novo mesto, 22. oktober 2022. Sodnika: Suljkanović Amir, Miklošič Sonja. Obiskovalcev: 50.

MOK Krka: Hafner, Kosmina 5, Borin (L), Kožar 2, Pulko 7, Lavrič 5, Hvala 8, Lindič 2, Pušnik 10, Hočevar, Vidmar, Jakše (L), Laknar 2. Trener: Jernej Rojc.

Črnuče II: Ritmanič 1, Mivšek, Rutar, Kosanc 1, Zajc, Elikan 6, Vindišar 2, Šenk 2, Drobež, Lenič 6, Rojc (L). Trener: Jaka Bevc.

Vsega uro igre je Krka potrebovala do nove zanesljive zmage, tokrat nad mlado ekipo Črnuč II. Črnučani, vodi jih Jaka Bevc, ki je svoje prve odbojkarske korake naredil prav v Krki, so zaradi poškodb nastopili v okrnjeni postavi, v ekipi Krke pa je zaradi poškodbe gležnja tekmo prav tako izpustil tudi Grega Erpič.

Da bodo tri točke ostale doma, so hitro pokazali Novomeščani in prek Pulka ter Kosmine hitro povedli z 9:3. Gostom ni pomagal niti polminutni odmor in Krka je po treh zaporednih točkah Pušnika pobegnila že na prednost s 15:8. Črnučani so sicer poskušali zaustaviti razpoložene Novomeščane, a pravega recepta niso našli. Krkaše je krasila visoka učinkovitost v napadu ter majhno število lastnih napak, kar je zadoščalo za hitro zmago v prvem nizu (25:16).

V drugem nizu se je gostom podrlo še tisto, kar je delovalo v prvem. Krkaši so ekspresno pobegnili na 5:0 in v podobnem tempu tudi nadaljevali. Ob prednosti s 16:7 je priložnost dobil Matevž Hvala, pri 21:9 pa tudi mladi, komaj 15-letni Gabrijel Laknar. Matevž se je izkazal z igro v napadu, Gabrijel pa je poskrbel za lepo serijo začetnih udarcev, zabeležil tudi asa in tako izvrstno izkoristil dano priložnost. Matevž je z uspešnim napadom postavil končnih 25:10 v korist Krke.

V tretjem nizu je domači trener Rojc priložnost dal mlajšim, Kosmini in Hafnerju pa namenil počitek. Že od začetka niza sta priložnost tako dobila Kožar in Hvala, v nadaljevanju pa sta priložnost dobila še Jakše in Laknar. Črnučani so tokrat uspeli ponuditi več odpora, a premalo, da bi resneje ogrozili zmago gostiteljev. Kar pet točk je v tem delu igre dosegel razpoloženi Hvala, na roko Novomeščanov pa so šle tudi številne napake gostujočih odbojkarjev na začetnem udarcu. Po bloku Kožarja za 18:12 Krke je bilo že jasno, da bodo tri točke ostale doma. Hvala je priigral prvo zaključno žogo, niz in s tem tekmo pa so zapečatili gosti z napako na servisu za končnih 25:17 in s tem 3:0 za Krko.

Matevž Hvala, sprejemalec Krke: "Čeprav Črnuče morda niso tako kvalitetna ekipa, smo vseeno morali odigrati na polno. Z rezultatom smo lahko zadovoljni. Tudi mlajši smo dobili priložnost, katero smo kar dobro izkoristili in tako nam bo trener lahko zaupal tudi na prihodnjih tekmah."

Jaka Bevc, trener Črnuč II: "Lepo se je bilo vrniti v dvorano Marof. Škoda, da ni bilo še več navijačev, ampak vzdušje je bilo vseeno dobro. Prvi set smo lepo odprli. Igrali smo kot znamo, držali smo se tudi tega, kar smo se dogovorili. Potem pa smo pričeli delati napake, popustili smo na servisu in če storiš 10 napak na servisu, si težko konkurenčen. Bravo Krki za igro, mi pa bomo gradili naprej na prvem setu."

Keko Oprema Žužemberk je sinoči v domači dvorani z enakim izidom 3:0 premagala ekipo Korvolley Mislinje.

Izgubili pa so Kostanjevičani:

ATHOS Kostanjevica : SIP Šempeter 1:3



Po dveh dobljenih nizih odbojkarjev Šempetra so se Kostanjevičani na krilih bučne podpore s tribun prebudili in dobili tretji niz. V četrtem nizu pa so bili gledalci priča napeti končnici, v kateri so bili bolj zbrani odbojkarji SIP Šempetra.

Kostanjevica - osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, gledalcev 220, sodnika: Milojević, Adrovič.

ATHOS Kostanjevica : SIP Šempeter 1 : 3 (-23, -21, 21, -24).

V prvem in drugem nizu so imeli manjšo pobudo gostje iz Šempetra, ki so predvsem po zaslugi izkušenih Hircija in Markoviča bili pol koraka pred odbojkarji Kostanjevice. Z začetnimi udarci so vršili pritisk in tako oteževali učinkovitejši napad domačim odbojkarjem. V obeh uvodnih nizih smo spremljali napeto končnico v kateri so izkušenejši odbojkarji Šempetra ohranili prednost in zasluženo slavili.

Na krilih bučne podpore s tribun se odbojkarji ATHOSA niso predali in so v tretjem nizu izboljšali sprejem in posledično postali bolj učinkoviti v zaključku akcij. V drugi polovici niza so domači odbojkarji prevzeli pobudo in z odličnimi obrambnimi akcijami mladega Mohorja niz mirno pripeljali v svojo korist.

V četrtem nizu so bili gledalci priča izjemni predstavi na obeh straneh. Na začetku niza so pobudo prevzeli gostje in po vnovičnem uspešnem napadu Hircija povedli za pet točk (6:11). Odbojkarji ATHOS Kostanjevice so kljub zaostanku strnili svoje vrste in na krilih odličnih navijačev ujeli priključek na 13. točki, v nadaljevanju pa prevzeli pobudo in povedli za 5 (22:17). Na drugi strani so izkušeni Šempetrani počasi, a vendar vztrajno stopili prednost domačih odbojkarjev in z odličnimi servisi prej omenjenih Hircija ter nato še Markoviča izid izenačili. Kljub temu so do zaključne žoge četrtega niza prišli domači odbojkarji, ki pa so jo po nesreči tudi zapravili. To je izkoristil Markovič in z asom odločil tekmo v korist gostov iz Šempetra.

