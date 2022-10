Ribničani do dveh točk, Ivančani četrtič v sezoni remizirali

23.10.2022 | 09:00

Fotografije so s tekme v Ribnici (Foto: FB RD Riko Ribnica)

V prvem sobotnem dvoboju Lige NLB so Celjani upravičili vlogo favorita in na krilih devetih golov Gala Marguča in Mitje Janca s 38:22 ugnali Dobovo. Ribničani so bili za peto zmago v sezoni s 33:27 boljši od Škofjeločanov. Do nove točke so prišli Krčani, ki so iztržili remi proti rokometašem SVIŠ Ivančne Gorice. Za varovance Aleksandra Polaka je to že četrta ligaška tekma v tej sezoni, na kateri so se s tekmeci razšli z delitvijo točk.

LIGA NLB, 6. KROG

Sobota, 22. oktobra

RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO : RK DOBOVA 38:22 (20:9)

Marguč (3) in Janc po 9; Nešič 6, Bogovič in Luzar (3) po 3.

Igralec tekme: Mitja Janc (RK Celje Pivovarna Laško)

STATISTIKA

Celjski rokometaši so v šestem krogu Lige NLB po pričakovanjih vpisali še šesti par točk in se vnovič zavihteli na vrh razpredelnice. Kdo bo zmagovalec tekme, je bilo praktično jasno že po prvih 15 minutah, ko so gostitelji povedli z 9:3, prednost pa je tudi v nadaljevanju naraščala. Do polčasa se je razlika povišala na +11 (20:9). V drugem delu se je zaloga še narastla, veliko priložnosti pa so tokrat dobili tudi rokometaši, ki sicer več sedijo na klopi in prav vsi so se vpisali med strelce.

Gal Marguč in Mitja Janc sta v celjskem dresu dosegla po devet golov, na nasprotni strani jih je šest dosegel Ignjat Nešič.

Bolj kot na domače tekmece v Celju trenutno mislijo na tiste iz lige prvakov. Že v četrtek varovance Alema Toskića čaka domači obračun s Kielcami. V Ligi NLB pa bo čez 14 dni na sporedu derbi s Trebanjci. Dobovo prihodnji teden čaka zaostala tekma petega kroga z Mariborom, 2. novembra pa tekma s Slovenj Gradcem.

IZJAVI PO TEKMI

Mitja Janc, rokometaš Celja Pivovarne Laško: "Od prve minute smo v tekmo krenili osredotočeno, kar se je hitro odrazilo z našim vodstvom, ki smo ga nato iz minute v minuto le še povečevali. Na koncu smo zasluženo slavili, s tem ritmom pa moramo nadaljevati tudi v prihodnje. Časa za veselje ni veliko, saj je pred nami že nov izziv - četrtkov evropski dvoboj s poljskimi Kielcami."

Teo Beganovič, rokometaš Dobove: "Igrali smo proti aktualnim državnim prvakom, tudi udeležencem elitne Lige prvakov. To so gostitelji tudi dokazali na terenu. V dvoboj vstopili preveč spoštljivo in na odmor odšli že z zaostankom enajstih golov, kar je proti tako kakovostni ekipi težko nadoknaditi. Čestitke Celjanom za zasluženo zmago."

RD RIKO RIBNICA : RD URBANSCAPE LOKA 33:27 (17:11)

Laljek 11 (4), Ljevar 6; Batagelj 7, Cingesar (2), Nikolić in Jesenko (2) po 3.

Igralec tekme: Ivan Laljek (RD Riko Ribnica)

STATISTIKA

V dvoboju med Rikom Ribnico in Urbanscape Loko so bili izraziti favoriti gostitelji, ki so na koncu zasluženo osvojili obe točki in skupaj s Trebanjci ostali prvi zasledovalci vodilnih Celjanov. Dvoboj v Ribnici je bil izenačen le do 20. minute in izida 7:6. Nato so gostitelji v zadnjih desetih minutah prvega dela najprej dodali dva gola, do menjave strani pa vodili s + 7. Dobra igra domače zasedbe se je nadaljevala, razlika je narasla na 24:15 in tekma je bila po 40 minutah drugega dela odločena. Gorenjci so se nepričakovano sicer še približali na 26:22, domači pa so ritem dvignili prav toliko, kolikor je bilo potrebno, da sta bili novi točko na varnem.

V vrstah Rika Ribnice je z 11 goli izstopal Ivan Laljek, pri Urbanscape Loki jih je sedem dosegel Mark Batagelj.

Za gostitelje je bila tekma dobra generalka pred nastopom v evropskem pokalu prihodnji konec tedna, ko v Ribnico prihaja ekipa iz Banje Luke. Domače prvenstvo bosta moštvi nadaljevali 5. in 6. novembra. V dvorano Poden na Gorenjsko prihajajo Mariborčani, Ribničane čaka pot v Ivančno Gorico.

IZJAVI PO TEKMI

Ivan Laljek, rokometaš Rika Ribnice: "Zahtevna tekma proti vedno neugodnemu tekmecu. Priprave so bile zaradi poškodb motene. Obračun smo začeli v krču in do sredine polčasa igrali gol za gol, nakar smo strnili vrste v obrambi in hitro prišli do višje prednosti. V drugem polčasu smo zaradi krajše klopi nekoliko popustili, vendar nikoli nismo ogrozili zmage. Rad bi se zahvalil navijačem za odlično vzdušje in jih povabil na tekmo naslednji konec tedna proti Borcu iz Banja Luke."

Jošt Juričan, rokometaš Urbanscapa Loke: "Riku Ribnici smo prehitro dovolili, da se je odlepila na večjo razliko. Potem smo težko lovili priključek. Ob koncu smo zaigrali bolje v obrambi ter se približali na štiri gole, nekaj časa držali stik, a na koncu nam kaj več ni uspelo."

RK KRŠKO : RK SVIŠ IVANČNA GORICA 26:26 (12:11)

Glaser 6 (2), Sobotič 5; Abramović (2) in Justin (2) po 6.

Igralec tekme: Josip Žitković (RK Krško)

STATISTIKA

Rokometaši Krškega so prišli do svojega drugega remija in druge točke v tej sezoni in ostajajo na dnu lestvice Lige NLB. Rokometaši SVIŠ Ivančne Gorice pa so vpisali že četrti remi na šestih tekmah in tudi oni na prvo zmago v sezoni še čakajo. Po izenačenem začetku tekme so se Krčani deset minut pred iztekom prvega dela le odmaknili za nekaj zadetkov (9:6). Do konca prvega polčasa so gostitelji vodstvo ohranili, a so na odmor odšli le z golom prednosti. Tudi skozi celoten drugi polčas so vodili varovanci Gorana Brečka, a je bil zaključek dvoboja vseeno napet, saj si niso priigrali dovolj ugodne prednosti. To so gostje izkoristili 20 sekund pred koncem tekme, ko je na 26:26 izid poravnal Andraž Justin. Krčani so imeli na voljo še zadnji napad na dvoboju, a je strel Mitje Romiha ubranil Jaka Glavan.

Pri domači zasedbi je bil s šestimi goli najuspešnejši Patrik Glaser, pri gostih pa sta jih prav tako šest dosegla Marko Abramović in Andraž Justin.

V prihodnjem krogu Krčane čaka zahtevno gostovanje v Velenju, SVIŠ Ivančna Gorica pa bi doma morala gostiti Riko Ribnico, a je tekma prestavljena.

IZJAVI PO TEKMI

Ale Kukavica, trener Krškega: "Pričakovano zahtevna tekma. Borili smo se in vodili s +3, a na koncu tekme nismo uspeli pripeljati do konca po naših željah. Pričakovali smo dve točki, a osvojili točko. Ne moremo biti zadovoljni."

Aleksander Polak, trener SVIŠ Ivančne Gorice: "Zahtevna tekma, kar smo pričakovali. Borili smo se do konca. Imamo nekaj poškodovanih rokometašev, a vsi so dali vse od sebe, zato jim čestitam."

* Izidi:

- petek, 21. oktobra:

Slovenj Gradec - LL Grosist Slovan 28:25 (14:10)

Krka - Koper 26:31 (11:14)

Maribor Branik - Trimo Trebnje 27:39 (11:21)

- sobota, 22. oktobra:

Celje Pivovarna Laško - Dobova 38:22 (20:9)

Krško - Sviš Ivančna Gorica 26:26 (12:11)

Riko Ribnica - Urbanscape Loka 33:27 (17:10)

Jeruzalem Ormož - Gorenje Velenje 24:30 (10:14)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 6 6 0 0 203:164 12

2. Trimo Trebnje 6 5 0 1 195:143 10

3. Riko Ribnica 6 6 0 1 176:169 10

4. Gorenje Velenje 6 4 1 1 178:168 9

5. Slovenj Gradec 6 3 1 2 179:175 7

6. Krka 6 3 0 3 165:156 6

7. Urbanscape Loka 6 2 2 2 162:167 6

8. Jeruzalem Ormož 6 3 0 3 168:182 6

9. Sviš Ivančna Gorica 6 0 4 2 156:174 4

10. Koper 6 1 1 4 171:176 3

11. Maribor 5 1 1 3 131:154 3

12. LL Grosist Slovan 6 0 2 4 162:177 2

13. Dobova 5 1 0 4 133:156 2

14. Krško 6 0 2 4 154:182 2

STA; M. K: