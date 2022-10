FOTO: Z avtom v drevo

23.10.2022 | 18:30

Z avtom v drevo na cesti Zameško–Šentjernej (Foto: PGD Šentjernej)

Danes ob 11.12 je na lokalni cesti Zameško–Šentjernej osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu ter avto vleki pri nalaganju vozila. Reševalci NMP Novo mesto so eno poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Nesreča v Cegelnici

Ob 11.54 se je v ulici Cegelnica v Novem mestu zgodila prometna nesreča z udeležbo osebnega vozila. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in nudil pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe. Reševalci NMP Novo mesto so jo prepeljali v SB Novo mesto.

Pijan v ograjo

Včeraj, nekaj po polnoči, se je na cesti med Ribnico in Kočevjem, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila, ki je zaradi prevelike hitrosti zapeljal s ceste in trčil v odbojno ograjo. Pri tem se je lažje telesno poškodoval. S PU Ljubljana danes pojasnjujejo, da je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku pokazal 0.38 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

V kleti iztekala voda

Danes ob 5.18 je v naselju Rakovec, občina Brežice, iztekala voda v kletnih prostorih stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Kapele. S potopno črpalko so izčrpali večjo količino vode.

Našli granato

Ob 10.40 so pri Loški vasi, občina Dolenjske Toplice, v gozdu našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnika sta odstranila in na kraju uničila topovsko granato kalibra 75 milimetrov, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Gasilci PGD Soteska so nudili pomoč pri zavarovanju širšega območja najdbe.

M. K.