FOTO: Trije ranjeni na AC

24.10.2022 | 07:10

Zastoji ob popoldanski nesreči na AC (Foto: V. O.)

Včeraj ob 17.05 sta na avtocesti med priključkoma Kronovo in Dobruška vas, v smeri Obrežja, občina Šmarješke Toplice, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli tri ponesrečene in jih odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavci DARS-a so poskrbeli za zavarovanje in odpravo posledic nesreče. V času nesreče je bila cesta zaprta za ves promet.

Dva poškodovana tudi pri Trebnjem

Ob 21.07 je pri naselju Dolenje Selce, občina Trebnje, voznik z osebnim vozilom zapeljal na brežino in se prevrnil na cestišče. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ju oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so nudili pomoč reševalcem ter zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na izvodu K.O. - Gasilni dom;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu Vrh.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPROČE, TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, TP ČREŠNJEVEC, TP KRVAVČJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINC, TP RIGEL 1, TP RIGEL 2, TP SUŠICE, TP REBER 2, TP DRGANJA SELA 1982, TP DRGANJA SELA 2, TP REBER, TP SELIŠČE, TP NA HRIBU-D.SUŠICE;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 1;

- od 9.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA, TP DRGANJA SELA 2, TP REBER, TP REBER 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRINOVEC;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRVAŠKI BROD.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2, TP LISEC 3, TP LISEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Brežice Jutranjka, nizkonapetostno omrežje – Lukež Zagode predvidoma med 12:30 in 13:00 uro, na območju TP Črnc, nizkonapetostno omrežje – Turnšek med 11:00 in 14:00 uro in na območju TP Brežice Gubčeva, nizkonapetostno omrežje – Gubčeva desno proti Savi med 9:00 in 12:00 uro.

M. K.