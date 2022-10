FOTO: Igral Ave, pel Slovenski oktet, dirigentu Miru Sajetu pa častna značka in plaketa Vinka Štrucla

24.10.2022 | 08:15

Miro Saje je prejemnik častne značke in častne plakete Vinka Štrucla. Izročil mu ju je Damjan Damjanovič, direktor JSKD RS.

Slovenski oktet je navdušil občinstvo.

Novo mesto - Skoraj šest let star Orkester Ave, ki ga vodi dirigent Miro Saje, je sinoči v Kulturnem centru Janeza Trdine poskrbel za vrhunski glasbeni dogodek.

Na tradicionalnem Aninem večeru – posvečajo ga svoji veliki dobrotnici, lani pokojni Novomeščanki Ani Recelj Gole, ki je pred šestimi leti s svojo donacijo pomagala oživiti orkester, z njeno finančno pomočjo so namreč prišli do veliko prepotrebnih instrumentov – so člani orkestra svojo glasbeno zgodbo pripovedovali skozi oči Hobitov, vilinov ter škratov, prešerno so rajali ob prehodu poletja v jesen in se nato mimo bruhajočih vulkanov, pravljičnih arabskih puščav ter razburkanih morij podali naprej, v širjave in višave svoje prihodnosti ...

Na svoj račun pa so lahko prišli tudi ljubitelji ubranega zborovskega petja. Orkester Ave, ki združuje okrog 60 mladih, šolanih glasbenikov s širšega novomeškega območja, od osnovnošolcev do 40-letnikov, je namreč v goste povabil Slovenski oktet, ikono tovrstnih sestavov doma in na tujem, ki prav letos obeležuje 70-letnico delovanja.

Slovenski oktet in Orkester Ave sta združila moči.

Mir Saje je umetniški vodja Orkestra Ave, ki deluje že šesto leto.

Občinstvo je uživalo v pestrem glasbenem večeru.

Miro Saje se je razveselil novega zgoščenke Slovenskega oketa.

Mladi glasbeniki z umetniškim vodjem Mira Sajeta so bili veseli takega aplavza in navdušenja poslušalcev.

Miro Saje - za njim je uspešna glasbena pot. A tudi za naprej mu ne manjka načrtov, idej, energije ...

Pevci so zapeli kar nekaj pesmi, tako ljudskih kot umetnih, pa pesmi Rudija Bučarja, skupaj z orkestrom pa slovensko ponarodelo Slovenec sem. Občinstvo je bilo navdušeno.

Sajetu najvišje priznanje na področju instrumentalne dejavnosti pri nas

Kar nekaj glasbenikov orkestra je prejelo bronasto ali srebrno značko Vinka Štrucla, v spomin na izjemnega skladatelja, znanega tudi kot »kralja« godbenih koračnic.

Posebne pozornosti pa je bil deležen dirigent Miro Saje.

Direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Damjan Damjanovič je Sajetu izročil Miru častno značko Vinka Štrucla ter častno plaketo Vinka Štrucla, to je najvišje priznanje na področju instrumentalne dejavnosti pri nas.

Saje je nad takim priznanjem počaščen, da je šlo v prave roke, pa ni dvoma ob pregledu njegovega dela in dosežkov na glasbenem področju.

Miro Saje je leta 1991 diplomiral iz trobente na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V času študija je sodeloval s Simfoničnem orkestrom RTV Ljubljana in simfoničnim orkestrom ljubljanske opere. Po diplomi se je izobraževal na področju dirigiranja (Antun Poljanič), ter študij zaključil na Brabants Conservatoriumu v Tilburgu na Nizozemskem pri Janu Cobru, kjer je diplomiral leta 1999. Deluje kot glasbeni pedagog, učitelj trobente. Posveča se tudi delu z projektnimi zasedbami in ljubiteljskimi pihalnimi orkestri (Pihalni orkester Krka, Pihalni orkester Šentjernej, Orkester Ave). Udeležuje se pomembnih seminarjev dirigiranja, vse pogosteje pa se v vlogi predavatelja pojavlja tudi sam.

Vodil je mnoge orkester, Godbo Straža in Pihalni orkester Novoles, Pihalni orkester Krka – z njim je orkester postal mednarodno uveljavljen in cenjen, z njim je Saje na Svetovnem prvenstvu pihalnih orkestrov v Kerkradeju na Nizozemskem leta 2005 osvojil zlato priznanje s pohvalo, leta 2006 na državnem tekmovanju v koncertni kategoriji pa zlato priznanje s pohvalo in absolutno prvo mesto.

Svoje znanje je širil tudi v Pihalnem orkestru občine Šentjernej, kjer je mesto dirigenta prevzel leta 2008. Prvič se lotili muzikoklov, vpeljali so Valentinov koncert, Saje pa je orkster s pravi pedagoškim pristopom in veliko dobre volje popeljal v sam vrh slovenskih pihalnih orkestrov.

Tudi z Ave vse uspešnejši

V letu 2016 je z mladimi somišljeniki ustanovil nov pihalni orkester Ave, s katerim je v zadnjem tekmovalnem ciklusu že prešel iz 3. v 1. težavnostno stopnjo, ter še dodatno začel graditi na kvaliteti mladinske ustvarjalnosti. V avgustu 2019 je orkester Ave na mednarodnem tekmovanju v Kaliningradu v Rusiji osvojil 100 točk in naziv Grand Prix Laureate.

Miro Saje je žirant in strokovni spremljevalec godbene dejavnosti, član in predsednik odborov in tekmovalnih žirij doma in v tujini. Od leta 2005 do 2018 je bil je predsednik strokovne komisije pri Zvezi slovenskih godb ter od leta 2014 član predsedstva ZSG. Večkrat je bil dirigent tudi projektnih poletnih orkestrov v okviru seminarja za mlade godbenice in godbenike, Musica creativa.

Od leta 2005 skrbi tudi za izvajanje dirigentske šole JSKD. Aktiven je predvsem kot predavatelj na prvi stopnji šole, izobraževanja za dirigente slovenskih godb. Dirigentska šola je v skoraj petnajstih letih izobrazila številne mlade dirigente, ki v zadnjih letih s svojimi pihalnimi orkestri posegajo po najvišjih priznanjih na tekmovanjih.

Leta 2009 je Saje za izjemne umetniške dosežke in življenjsko delo na področju glasbenih dejavnosti prejel Gallusovo listina, priznanje Javnega sklada Republike Slovenije.

Zahvala podpornikom

Luka Bregar (na levi) je vodil prireditev.

Orkester Ave je poln smelih načrtov za naprej, kot pove predsednica Tina Lahne Želijo nastopati, se izboljševati, ustvarjati zanimive projekte. Od januarja niso več šentjernejsko društvo, ampak so svoj domicil našli v novomeški občini, kjer vidijo perspektivo za svoj razvoj in rast.

Na Aninem koncertu, ki ga je simpatično povezoval Luka Bregar, so se glasbeniki za podporo in pomoč zahvalili novomeški Krki, tovarni zdravil, Arss Inženiring, Mestni občini Novo mesto in šentjernejskemu podjetju Iskra Pio, ki jim stoji ob strani od vsega začetka.

Veseli so bili bučnega aplavza občinstva in dva glasbena dodatka sta bila nujna.

Besedilo in foto: L. Markelj

