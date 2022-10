FOTO: V Trebnjem razstava akvarelov Roberta Hlavatyja

Fotografije: Alenka Stražišar Lamovšek

Trebnje - V Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem so pred dnevi odprli razstavo Prosevajoča in prelivajoča se lepota akvarela - videnja in občutenja krajine z deli leta 1982 umrlega samoraslega akvarelista Roberta Hlavatyja. Predstavili so Hlavatyjeva dela iz zasebnih in muzejskih zbirk. Razstava bo na ogled do 12. februarja prihodnje leto.

Hlavaty, po poklicu zdravnik in zobozdravnik, je bil hkrati umetnik, slikar samorastnik, akvarelist, karikaturist in ilustrator.

Njegova ustvarjalnost se je razcvetela predvsem v akvarelni tehniki, njegova dela pa izžarevajo globino njegovih čustev, čutenj in razmišljanj, so sporočili iz trebanjske Galerije likovnih samorastnikov.

Robert Hlavaty se je leta 1897 rodil v Trstu, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo. Nato je obiskoval gimnazijo na hrvaškem Krku in v Idriji, kjer je leta 1921 tudi maturiral. Medicino je študiral v Ljubljani, Zagrebu in Padovi, po diplomi pa je na Dunaju opravil dveletno stomatološko specializacijo.

Po tej se je kot zobozdravnik zaposlil v Trstu, leta 1931 pa se je pred fašizmom umaknil v Ljubljano. Po drugi svetovni vojni je živel v Kopru, leta 1951 pa se je vrnil v Trst, kjer je bil zaposlen do leta 1976. V Ljubljani, kjer je tudi pokopan, je umrl leta 1982.

Hlavaty, ki je svojo likovno nadarjenost kazal že kot gimnazijec, pozneje pa je zaslovel kot izvrsten akvarelist, je najprej želel študirati slikarstvo, a je na željo staršev prevladala medicina. S slikarstvom se je začel okrepljeno ukvarjati leta 1931 v Ljubljani, leta 1944 pa tudi razstavljati.

Z razstavo 45 akvarelov avtorica dr. Nelida Nemec zaokroža njegovo ustvarjalno pot med Ljubljano, Koprom in Trstom in na neki način tudi Novim mestom, kjer njegova družina skrbno hrani njegovo dediščino: »Robert Hlavaty ni bil poklicni slikar. Slikal je iz duše za dušo. Učil se je pri najboljših slikarjih tedanjega slovenskega prostora. Skupno je to, da izžareva ljubezen do pokrajine. Največ del je posvetil Krasu. Na Krasu se je tudi veliko zadrževal, Kraševci so ga neizmerno spoštovali, ga imeli radi. Bil je en tak svetel trenutek, ki je združeval zamejstvo in kraško področje. To bi rekla, da je v akvarelu, ki je postal prepoznavna slikarska tehnika za Roberta Hlavatyja, v bistvu dosegel vrh.«

Šest muzejev, trije zasebniki, podjetje in tri občine so se povezali v želji, da bi predstavili izbrana dela umetnika čeških korenin, ki je odraščal in umrl v Trstu, a je tesno povezan tudi s Primorsko in Dolenjsko. »V teh časih, ko smo prepogosto usmerjeni v lastne interese in cilje, je še toliko več vredno povezovanje in sodelovanje. Gre za razstavo, ki smo jo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje pripravili v sodelovanju z družino Hlavaty, prijateljskimi muzeji, organizacijami in posamezniki, ki hranijo dela Roberta Hlavatyja. Naša sodelovanja nizamo v želji po večanju prepoznavnosti naše zbirke na eni in približevanja različnih umetnikov našim obiskovalcem na drugi strani,« pravi direktorica CIK Trebnje, pod okriljem katerega deluje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Patricija Pavlič.

Razstavo, ki bo, kot omenjeno, na ogled do 12. februarja prihodnje leto, je odprl župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, kulturni program ob odprtju pa je pripravila Glasbena šola Trebnje.

